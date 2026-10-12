"До перерыва на сборные мне нравилась игра "Краснодара", даже когда они играли вничью. Было видно, что стараются, бегут. А сейчас этого нет – им нужно проснуться. Ведь так можно и чемпионство упустить. Мусаев должен сделать выводы", - сказала Смородская.
Напомним, "Краснодар" начал нынешний чемпионат с шести побед подряд, однако затем последовали три ничьи и поражение от "Зенита" на своем поле со счетом 2:3.
Rusfootball.info
Смородская: "Краснодару" нужно проснуться, а то упустят чемпионство
Экс-президент "Локомотива" Ольга Смородская в беседе с Rusfootball.info высказалась о "Краснодаре".
Фото: ФК "Краснодар"