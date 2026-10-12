По данным источника, "Балтика" прорабатывает варианты с левым центральным защитником в зимнее трансферное окно. Сообщается, что калининградский клуб может приобрести Итало, у которого последний год контракта с "Уралом".
Отмечается, что на 24-летнего бразильца был спрос и минувшим летом, в частности, за него предлагало миллион евро махачкалинское "Динамо", но екатеринбуржцы не стали продавать важного для них футболиста.
Итало присоединился к "Уралу" летом 2024 года, перейдя из португальской "Санта-Клары". В нынешнем сезоне он провел за команду 11 матчей и отметился тремя голевыми передачами. Тransfermarkt оценивает рыночную стоимость игрока в 900 тысяч евро.
Источник: телеграм-канал "ФНЛ с Ильевым"
"Балтика" может приобрести зимой защитника "Урала"
Игрок "Урала" может оказаться этой зимой в Калининграде.
Фото: ФК "Урал"