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Уваров обозначил, кто может помешать "Динамо" выиграть РПЛ

Бывший игрок "Динамо" Александр Уваров оценил игру команды в текущем сезоне РПЛ.
Фото: ФК "Динамо"
Александр Уваров считает, что команде может помешать только она сама.

"Динамо" только само может помешать себе выиграть РПЛ.
У команды бывают моменты, когда она привозит сама себе. Таких моментов надо избегать. Если обойтись без них, то можно будет одержать победу в чемпионате", - сказал Уваров Metaratings.

На данный момент московское "Динамо" занимает вторую строчку в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги, набрав 25 очков. Команда Сандро Шварца одержала 8 побед, 1 раз сыграла вничью и потерпела 3 поражения в чемпионате. Бело-голубые отстают от первого места на 2 балла.

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