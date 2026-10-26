Уваров обозначил, кто может помешать "Динамо" выиграть РПЛ

"Динамо" только само может помешать себе выиграть РПЛ.У команды бывают моменты, когда она привозит сама себе. Таких моментов надо избегать. Если обойтись без них, то можно будет одержать победу в чемпионате", - сказал Уваров Metaratings.
На данный момент московское "Динамо" занимает вторую строчку в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги, набрав 25 очков. Команда Сандро Шварца одержала 8 побед, 1 раз сыграла вничью и потерпела 3 поражения в чемпионате. Бело-голубые отстают от первого места на 2 балла.