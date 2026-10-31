Тренер "Факела" Ребко: нам не повезло, что Кузьмин возглавил "Рубин"

Исполняющий обязанности главного тренера "Факела" Алексей Ребко высказался о предстоящем матче с "Рубином".

Фото: ФК "Рубин"

Это уже другие команды. 28-го была организованная команда, которая знает, что она хочет. Нам здесь не повезло, что Кузьмин возглавил "Рубин", - сказал Ребко в эфире "Матч ТВ".