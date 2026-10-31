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Тренер "Факела" Ребко: нам не повезло, что Кузьмин возглавил "Рубин"

Исполняющий обязанности главного тренера "Факела" Алексей Ребко высказался о предстоящем матче с "Рубином".
Фото: ФК "Рубин"
По словам Ребко, сейчас "Рубин" - совершенно другая команда, потому что у него сменился тренер.

- Между матчами "Рубина" против "Спартака" 18-го и 28-го числа — пропасть.
Это уже другие команды. 28-го была организованная команда, которая знает, что она хочет. Нам здесь не повезло, что Кузьмин возглавил "Рубин", - сказал Ребко в эфире "Матч ТВ".

Напомним, что в октябре казанский "Рубин" отправил в отставку Франка Артигу с поста главного тренера - испанец работал в клубе с января текущего года. Исполняющим обязанности главного тренера стал Олег Кузьмин.

Сегодня, 31 октября, казанцы сыграют на своем поле с воронежским "Факелом" в рамках 13 тура Российской Премьер-Лиги, стартовый свисток прозвучит в 15:15 по московскому времени.

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