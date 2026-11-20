"Смотришь и понимаешь, что вот только что с ним играл в РПЛ, а сейчас он выходит в Лиге чемпионов против "Барселоны", хорошо проявляет себя в чемпионате Турции. Сижу и думаю: "А почему я так не могу?" — признался Тюкавин.
Нападающий также рассказал, что в шутку предложил Батракову помочь ему с переходом в "Галатасарай" после травмы Виктора Осимхена.
"Я недавно пишу Батраку: "Брат, вам не нужен там нападающий новый?" — поделился футболист.
При этом Тюкавин подчеркнул, что конкретных предложений из Турции пока не получал. В его контракте с "Динамо" отсутствует сумма отступных, поэтому возможный трансфер будет зависеть от позиции московского клуба.
"Почему бы и нет? Смотря на Батракова, да", — ответил форвард на вопрос о возможности использовать турецкий чемпионат как промежуточный этап карьеры.
Источник: "СЭ"