- Когда Карпин возглавил "Динамо", он начал строить там свои порядки. Привез туда двух своих игроков: Осипенко и Глебова. Что это за футболисты?
Осипенко — медленный. Как он играет в обороне? Сколько голов по его вине было... - цитирует Орлова "СЭ".
Максим Осипенко выступает за московское "Динамо" с лета 2025 года, в текущем сезоне он вышел на поле в 15 матчах во всех турнирах и записал в свой актив один забитый мяч и три результативные передачи. Контракт 32-летнего защитника с клубом рассчитан до конца июня 2028 года.
По итогам 15 сыгранных туров бело-голубые возглавляют турнирную таблицу российского чемпионата с 32 набранными очками в своем активе.