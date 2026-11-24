- Надо давать Евсееву тренировать, у него были успехи. Просто они все ходят, где команды не очень укомплектованы, а из не умеющих играть конфетку не сделаешь.
Я не знаю, можно ли его ждать в больших клубах. Не понимаю, как назначают тренеров и увольняют, - цитирует Ловчева "Чемпионат".
Вадим Евсеев возглавляет махачкалинское "Динамо" с января текущего года, по итогам 15 сыгранных туров его команда располагается на 12 строчке в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги с 17 набранными очками в своем активе.
Ранее он был главным тренером "Текстильщика", "Амкара", "СКА-Хабаровска", "Черноморца" и ряда других российских клубов.