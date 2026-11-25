"Я восхищен тем, как при Шварце заиграли некоторые футболисты, которых, кстати, собрал Карпин, которые были в составе команды при Валерии Георгиевиче и Ролане Гусеве. Это вызывает настоящее восхищение", — заявил Генич.
Однако комментатор подчеркнул, что текущее положение в таблице пока не отражает реального превосходства динамовцев над соперниками.
"Первое место "Динамо" пока не говорит о силе "Динамо". Конечно, динамовцы в середине этого периода выглядели неплохо. Были и провалы: поражения от "Зенита", "Акрона". Поэтому первое место "Динамо" говорит не об их силе, а о нестабильности остальных", — отметил эксперт.
Генич также предупредил, что даже лидерство после 15 туров не гарантирует команде попадания в тройку по итогам сезона. По его мнению, зимняя пауза станет возможностью для Шварца оценить проделанную работу и усилить состав перед борьбой за чемпионство.
После первого круга "Динамо" набрало 32 очка и опережает "Зенит" на один балл. В следующем туре, 29 ноября, москвичи сыграют на выезде с "Крыльями Советов".
Источник: "Матч ТВ"