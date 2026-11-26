Вчера, 25 ноября, "Рубин" одержал победу над "Родиной" в шестом туре группового этапа Пути РПЛ Кубка России со счетом 1:1 (3:0 - пен.). Голкипер казанцев Артур Нигматуллин выиграл седьмую серию пенальти (из девяти) в Кубке России и уступает по этому показателю лишь вратарю ЦСКА Игорю Акинфееву.
Нигматуллин выступает за "Рубин" с лета 2024 года, ранее он был игроком "Пари НН", тульского "Арсенала", "Амкара", "Тосно", "Химок", "Урала" и ряда других российских клубов. В мае следующего года ему исполнится 36 лет.
Нигматуллин выиграл седьмую серию пенальти в карьере в Кубке - уступает лишь одному голкиперу
Голкипер "Рубина" Артур Нигматуллин в скором времени может повторить рекорд Игоря Акинфеева.
Фото: ФК "Рубин"