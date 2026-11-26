- Поражение от "Ростова" никак не скажется на "Локомотиве".
После случившегося с командой в чемпионате этот кубковый ничего не значащий матч никак не скажется.
Придавать этому значения не стоит. Тренер всё сам понимал, - цитирует Наумова "Чемпионат".
Вчера, 25 ноября, московский "Локомотив" на домашнем стадионе уступил "Ростову" в матче шестого тура общего этапа Пути РПЛ Кубка России со счетом 0:2. Забитыми мячами отметились Имран Азнауров и Кирилл Чебураков. Столичный клуб досрочно вылетел из турнира, а южане стали победителями квартета.
Напомним, что в ноябре "железнодорожников" временно возглавил Сергей Овчинников - под его руководством команда одержала победу в 15 туре РПЛ над "Родиной" со счетом 1:0.