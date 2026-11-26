"Печальное зрелище. Я вообще был против Fan ID, когда его вводили. Это компрометация футбола. Почему-то на хоккее, где стадионы собирают по 20 тысяч, ничего не вводят. Почему-то на футбол нужно было ввести", — заявил Наумов.
Экс-руководитель железнодорожников подчеркнул, что современные арены и без дополнительных ограничений располагают необходимыми системами видеонаблюдения.
"Я очень сомневаюсь, что это улучшило безопасность. Тем более современные стадионы оборудованы так, что позволяют показать каждое место", — отметил специалист.
Наумов также обратил внимание на реакцию активных болельщиков, многие из которых негативно восприняли введение Fan ID.
"Без фанатов на стадионе слишком тихо. Введение Fan ID ещё и в Кубке только ухудшает ситуацию", — заключил бывший президент "Локомотива".
Источник: "Чемпионат"