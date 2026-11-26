Фото: Мысякин Александр, "Чемпионат"

"Печальное зрелище. Я вообще был против Fan ID, когда его вводили. Это компрометация футбола. Почему-то на хоккее, где стадионы собирают по 20 тысяч, ничего не вводят. Почему-то на футбол нужно было ввести", — заявил Наумов.