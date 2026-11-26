"Обращались ли ко мне из "Локомотива"? Со мной ни один человек не разговаривал на эту тему, ко мне никто не обращался", — заявил Черчесов.
Тренер также прокомментировал назначение Сергея Овчинникова, который временно возглавил команду после ухода Михаила Галактионова.
"В "Локомотиве" сегодня есть мой коллега Сергей Овчинников, причем коллега и как вратарь, и как тренер. Написал Овчинникову, пожелал успеха", — отметил специалист.
Черчесов добавил, что поддерживает связь с Овчинниковым еще со времен их совместной работы в рамках тренерской академии.
На вопрос о ближайших планах экс-наставник сборной России ответил с юмором: "Планы — хорошо провести вечер, а остальное потом".
Напомним, после отставки Галактионова обязанности главного тренера "Локомотива" исполняет Сергей Овчинников. Окончательное решение о новом наставнике клуба пока не объявлено.
Источник: Sport24