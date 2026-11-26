"Оренбург" и "Спартак" объявили составы на кубковый матч
Стали известны стартовые составы "Оренбурга" и "Спартака" на игру Кубка России.
Сегодня, 26 ноября, состоится матч шестого тура группового этапа Пути РПЛ Кубка России между "Оренбургом" и столичным "Спартаком". Игра пройдет на стадионе "Газовик" в Оренбурге и начентся в 17:00 по московскому времени.
В пяти предыдущих турах оренбургская команда набрала 10 очков и занимает второе место в турнирной таблице группы А. Красно-белые заработали на три балла больше и возглавляют квартет.