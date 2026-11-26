"Спартак" — он и есть "Спартак". Эта команда всегда будет раздражителем для других соперников, будь это "Динамо" Махачкала, "Балтика", ЦСКА или "Краснодар", — заявил Деменко.
Экс-футболист отметил, что красно-белые упустили важную победу в Махачкале, пропустив ответный мяч на 89-й минуте. По его словам, успех позволил бы команде выйти на первое место.
"Если бы выиграли, то были бы на первом месте. Это уже другая атмосфера и внутренняя ситуация. Но "Спартак" за первую половину сезона является одним из лучших клубов в РПЛ"
"Да, уступили на своём поле "Краснодару", но по игре абсолютно никому не уступают из соперников", — подчеркнул Деменко.
После 15 туров "Спартак" набрал 30 очков и занимает третье место в турнирной таблице, отставая от лидирующего московского "Динамо" на два балла.
Источник: "Чемпионат"