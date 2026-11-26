Российский тренер Гаджи Гаджиев высказался в беседе с Rusfootball.info о лимите на легионеров.

Фото: ФК "Динамо" Махачкала

«Я слышал высказывания министра спорта России Дегтярева, и он прав: нам нужно постепенно переходить к новому формату.

Но мне кажется, что нам также нужно качественно готовить своих футболистов, чтобы наши игроки были готовы к конкуренции на высоком уровне. Только через тренировки можно добиться прогресса», — сказал Гаджиев.В нынешнем сезоне клубам РПЛ разрешено заявлять до 12 легионеров и одновременно выпускать на поле не более семи. В дальнейшем ограничения планируется ужесточить до формата «11+6», а затем «10+5».При этом, согласно данным РФС, расходы клубов на молодежный футбол выросли на 28% еще в 2025 году, до вступления новых ограничений в силу. Поэтому напрямую связывать увеличение инвестиций с ужесточением лимита пока преждевременно.