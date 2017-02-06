Начало возрождения «Интера» в эпоху «Ювентуса»

Чемпионат Италии



23 тур



"Ювентус" - "Интер" 1:0

Голы: Куадрадо, 44

Великолепные результаты «Интера» при Стефано Пиоли и отличная игра команды в 1-м тайме Derby D'Italia настроила на начало возрождения великого клуба, но после перерыва итальянский гегемон доказал, что до конца его эпохи ещё далеко.У Массимилиано Аллегри не было повода отказываться от недавно внедрённой атакующей 4-2-3-1 с Манджукичем слева, Пьяничем в центре полузащиты и Дибалой под нападающим. Стефано Пиоли решил побить «Ювентус» его же недавним оружием. Правда, схема с тремя центральными защитниками смотрелась любопытна из-за фигуры самого центрального защитника (Гари Медель низковат для этой роли) и её асимметричности: за левую бровку отвечали и Д’Амброзио, и Перишич, а вот Кандреве справа на постоянной основе никто не помогал.Это задача приоритетна для любого соперника, приезжающего на стадион «Ювентуса». Неважно кто ты – «Рома» или «Аталанта», «Милан» или «Болонья», ты сразу попадаешь под мощнейший пресс, пропускаешь, возможно пропускаешь ещё, а в оставшиеся 70 минут тщетно пытаешься компенсировать последствия стартовой катастрофы. Или уже не пытаешься.«Интер» мог пропустить 2 шедевра от Дибалы уже в первые 10 минут, но не сказать, что он вчистую проиграл дебют. Напротив, гости начали активно, абсолютно верно пытались отодвинуть игру от своих ворот, просто уж слишком хорош был маленький аргентинский гений. Но пока Дибала не стал тем, с кем ассоциируется это понятие.Игра не могла понравиться, если бы «Интер» не показал хорошего футбола – смотреть матчи доминирующего «Ювентуса» очень скучно и всем уже надоело. Команда Пиоли не допустила столь мрачной картины – приятно удивлял и «Интер», и матч в целом.В игре постоянно возникали моменты: посмотрев на счёт 0:0 в конце 1-го тайма можно было подумать о стандартной итальянской тягомотине, но матч в разы превосходил по зрелищности флагманские игры других европейских чемпионатов этих выходных «Челси» – «Арсенал», «Монако» – «Ницца» и «Боруссия» – «РБ Лейпциг». Не проходило и 5-ти минут без голевого момента: даже не такая очевидная фигура, как Гальярдини, могла отличиться дважды.Стандартная ситуация: смотришь почти любой матч «Интера» при Пиоли, пишешь о том, как «нерадзурри» плохи и получаешь в ответ что-то из разряда «уж лет 7 как». Сегодня всё было по-другому: трудно было вспомнить, когда «Интер» был так хорош. Гости производили более цельное впечатление, чем игравший вспышками «Ювентус». Они здорово выходили из-под прессинга и длинными забросами, и через короткий пас. Д’Амброзио и Перишич переигрывали Лихштайнера и Куадрадо на левом фланге, а Жоау Мариу – Пьянича и Хедиру в центре. Почти каждый угловой «нерадзурри» таил в себе большую опасность. Не получалось у «Интера» лишь одно: реализовать свои моменты.Счёт 0:0 по итогам 1-го тайма был справедлив с точки зрения расстановки сил на поле, но с точки зрения духа игры 1:1 было бы куда лучше. Но воздалось за старания (как-никак «Юве» тоже создал 3-4 голевых момента) только хозяевам. Куадрадо после розыгрыша углового влепил по мячу совершенно диким непостижимым образом и заставил меня побудить спящих членов семьи при моём-то полностью нейтральном отношении к «Ювентусу»!Не вышло подавить соперника в начале 1-го тайма, так почему не попробовать в начале 2-го, тем более при наличии гола в раздевалку? После перерыва «Ювентус» захватил инициативу и попробовал быстро решить все вопросы, но из-за великолепного Хандановича не вышло. Отрезок активности «бьянконери» был невелик и составил около 15-ти минут, после чего команда Аллегри стала акцентировано действовать на результат и подсушивать игру.Весёлому и острому по первому тайму «Интеру» предстояла тяжелейшая задача, с которой он предсказуемо не справился. Когда гости владели мячом в 1-м тайме, это можно было называть инициативой. Во 2-м «Ювентус» перевёл владение «Интера» лишь во владение. «Нерадзури» пробовали разное. Мельчили в центре поля и навешивали в штрафную. Переходили на схему с 4 защитниками, где центрдэф Мурильо стал правым латералем и выглядел активнее большинства партнёров. Но это была уже совсем другая история, имеющая мало общего с 1-м таймом. «Юве» действовал гораздо внимательнее и компактнее, Аллегри заменил Куадрадо на Маркизио и усили центр поля. Даже стандартов «Интер» почти не зарабатывал, а обе перспективные быстрые атаки Эдер и Икарди загубили своим эгоизмом, не подкреплённым мастерством.Недавно Паоло Дибала демонстративно отказался пожимать руку Массимилиано Аллегри после замены. Звёздного мальчика простили, а сегодня замену воспринял как полагается (кстати, сразу после ухода Дибалы стадион покинул Антонио Конте). Теперь же бомбануло у Стефана Лихштайнера: опытный швейцарец, которого сначала не включили в заявку на Лигу чемпионов, недавно продлил контракт с клубом, вернулся в заявку, а сегодня уходил с поля фонтанируя негативными эмоциями и также проигнорировав Аллегри (заодно и партнёра Дани Алвеса). Казалось бы, у «Ювентуса» всё хорошо, но каждый такой демарш игрока заставляет всё больше поверить в то, что в следующем сезоне команду будет тренировать не Аллегри.Символом 1-го тайма, если бы не пушка Куадрадо, можно было называть многих: Дибала, Гальярдини, Куадрадо, Перишич, Мариу... Как видите, все ребята с уклоном в атаку. Кроме, пожалуй, новичка «Интера», который всё время оказывался на острие. А вот символом 2-го тайма однозначно стал Джорджио Кьеллини – неистовый защитник по традиции не щадил никого, включая себя, перерезал, перегрызал и в своём стиле крушил к чертям все попытки игроков «Интера» продраться к чужим воротам, а ещё умудрялся выполнять плеймейкерские функции Бонуччи. Пока Джорджио в строю – «Ювентус» всегда может рассчитывать на то, что одного гола хватит для победы.Буффон - Бонуччи, Кьеллини, Алекс Сандро, Лихтштайнер, (Алвес, 81), - Хедира, Пьянич, Куадрадо - Манджукич, Дибала, (Ругани, 85), Игуаин.Ханданович - Д`Амброзио, Мурильо, Миранда, Гальярдини - Медель, Брозович, (Кондогбия, 76), Кандрева, (Эдер, 77), Жоау Мариу, Перишич - Икарди.Мариу, 17, Пьянич, 42, Манджукич, 52, Куадрадо, 81, Хедира, 83Перишич, 90