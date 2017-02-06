Войти Зарегистрироваться

Опрос:

Сможет ли кто-то догнать "Спартак" во втором круге?
Показать все опросы

Джефферсон Фарфан: комфортно себя чувствовал на позиции под нападающим (видео)

Полузащитник "Локомотива" Джефферсон Фарфан подвел итоги товарищеского матча с "Сенаном Бельмаре" (0:2).

"Я очень рад сыграть за "Локомотив". Матч с "Сёнаном" получился тяжелым, но нужно понимать, что это часть подготовки к сезону.
День ото дня, от игры к игре мы будем становиться все лучше.

Я комфортно себя чувствовал на позиции под нападающим. Могу сыграть на любой позиции в атаке - без проблем. Но нужно адаптироваться к партнерам, команде и футболу, который мы хотим показывать.

До возобновления сезона еще месяц, так что у нас есть время, чтобы подойти к первой игре в наилучшем состоянии", - передает слова Фарфана пресс-служба "Локо".

Теги: Фарфан Локомотив
Сегодня, 10:23
Напечатать
3
(0)
№3 Написал: сектант Смоленск (Сегодня, 11:09) #
  • 0
  •  (0)
online
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: zenit47
Цитата: сектант
Днище очередное привезли,зато понтов выше крыши.

это ты про Адриано?

Про молло епт,питерские правокаторы в деле))))***.
Регистрация: 3.11.2016
№2 Написал: zenit47 СПБ (Сегодня, 11:05) #
  • 0
  •  (0)
online
Болеет за:
«Зенит»
Цитата: сектант
Днище очередное привезли,зато понтов выше крыши.

это ты про Адриано?
Регистрация: 17.05.2013
№1 Написал: сектант Смоленск (Сегодня, 10:51) #
  • +1
  •  (1)
online
Болеет за:
«Спартак»
Днище очередное привезли,зато понтов выше крыши.
Регистрация: 3.11.2016
Информация


Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.