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Джефферсон Фарфан: комфортно себя чувствовал на позиции под нападающим (видео)
Полузащитник "Локомотива" Джефферсон Фарфан подвел итоги товарищеского матча с "Сенаном Бельмаре" (0:2).
"Я очень рад сыграть за "Локомотив". Матч с "Сёнаном" получился тяжелым, но нужно понимать, что это часть подготовки к сезону.
День ото дня, от игры к игре мы будем становиться все лучше.
Я комфортно себя чувствовал на позиции под нападающим. Могу сыграть на любой позиции в атаке - без проблем. Но нужно адаптироваться к партнерам, команде и футболу, который мы хотим показывать.
До возобновления сезона еще месяц, так что у нас есть время, чтобы подойти к первой игре в наилучшем состоянии", - передает слова Фарфана пресс-служба "Локо".
"Я очень рад сыграть за "Локомотив". Матч с "Сёнаном" получился тяжелым, но нужно понимать, что это часть подготовки к сезону.
День ото дня, от игры к игре мы будем становиться все лучше.
Я комфортно себя чувствовал на позиции под нападающим. Могу сыграть на любой позиции в атаке - без проблем. Но нужно адаптироваться к партнерам, команде и футболу, который мы хотим показывать.
До возобновления сезона еще месяц, так что у нас есть время, чтобы подойти к первой игре в наилучшем состоянии", - передает слова Фарфана пресс-служба "Локо".
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