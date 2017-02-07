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Михаил Вартапетов: хирурги советовали Ромуло заканчивать с футболом

Глава медицинского департамента "Спартака" Михаил Вартапетов рассказал, о проблемах со здоровьем у экс-спартаковца Ромуло.

"Не буду называть врачей и учреждения, но мы решили больше не обращаться в эти немецкие клиники. Ромуло ещё уехал в отпуск в Бразилию, где ему неудачно сделали реконструктивную операцию на колене. Была целая серия осложнений.

Сейчас об этом уже можно сказать: в какой-то момент стоял вопрос о профессиональной пригодности бразильца. Хирурги советовали Ромуло заканчивать с футболом.

Ромуло был оптимистично настроен, доверял нам и в конце концов удалось справиться с его проблемой. Блестяще провёл операцию профессор Марианни из клиники "Вилла Стюарт", - цитирует Вартапетова "Чемпионат".
Теги: Спартак Ромуло
Сегодня, 09:30
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