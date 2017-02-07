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Андрей Гордеев: "СКА-Хабаровску" не надо бояться премьер-лиги

Главный тренер "СКА-Хабаровска" Андрей Гордеев рассказал о том, как принял предложение возглавить дальневосточную команду.

"Предложение было неожиданным, но я не раздумывал. Пожали руки уже через пять минут после начала разговора. Я понимал на что иду. Какие-то моменты решали уже в процессе.

Стоит ли задача выхода в премьер-лигу перед командой? Задача – не надо бояться премьер-лиги. Все говорят, что нужны финансовые вливания. Об этом пусть думают финансисты. У нас – команда. Хороший коллектив нужно беречь", - цитирует Гордеева "СЭ"
Теги: Гордеев СКА-Хабаровск
Сегодня, 10:59
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2
(0)
№2 Написал: Charodei Борзя (Сегодня, 11:30) #
  • -1
  •  (3)
Болеет за:
ЦСКА
Это точно!Скорее Спартаку надо будет бояться этого.
Регистрация: 27.07.2013
№1 Написал: Игорь Казьмин москва (Сегодня, 11:15) #
  • -1
  •  (1)
online

Кто сказал что Вы будете в ПФЛ,во второй части вы будете в середине таблицы,по этому тебя и взяли.


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игорь
Регистрация: 11.11.2016
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