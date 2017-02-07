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Александр Кержаков: закончу с футболом, когда стану не нужен "Зениту"

Нападающий "Зенита" Александр Кержаков признался, что всерьез задумывался об уходе из профессионального футбола, когда команду тренировал Андре Виллаш-Боаш.

"Мечтаю в очередной раз выиграть чемпионат России, потому что этим невозможно насытиться. Нельзя насытиться кубками, медалями за первое место. Мотивация в том, что на тебя смотрят родные, близкие, преданные болельщики. Осознание близости завершения карьеры приходит: природу же не обманешь. Я уже просто не могу обогнать тех, кого обгонял раньше. С возрастом человек теряет в быстроте, резкости, а сейчас футбол во многом состоит из скорости, которая с каждым годом всё увеличивается. Конечно, есть уникумы, такие как Тотти и Гиггз, но их единицы.

"Зенит" - команда высокого уровня, которая хочет добиться серьёзных результатов не только в России, но и в Европе. Когда я буду не нужен клубу, тогда и закончу с футболом. Многие могут говорить что угодно — старый не старый, молодой не молодой, — но состав на игру выбирает тренер, который не враг сам себе.

Если наставник видит в составе меня, он меня выпускает, а если не видит — не выпускает. Если он меня использует даже 10-15 минут, значит, я ему нужен. Разговаривал с Луческу ещё до начала сезона, и он объяснял, в чём состоит моя роль — роль человека, который должен показывать своим примером в тренировочном процессе, что возраст — это не главное.

У меня были моменты, когда я задумывался о завершении карьеры. Это было во времена Виллаш-Боаша. Когда я возвращался из летнего отпуска, мне прямо в самолёте позвонили из клуба и сказали, что я не нужен, даже тренироваться не разрешили. Причины, на мой взгляд, были нефутбольные.

Тогда думал, что мне делать. На вопрос о том, могу ли я куда-то пойти в аренду или вообще уйти, мне ответили категорическим отказом. Я понимал, что если сейчас не буду играть один год, то в моём возрасте уже вряд ли смогу найти себе команду. Но зимой меня отпустили в аренду в "Цюрих", где я играл три-четыре месяца бесплатно", - цитирует Кержакова "Чемпионат".
Теги: Кержаков Зенит
Сегодня, 15:38
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9
(1)
№9 Написал: Городовой Россия (Сегодня, 16:42) #
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Болеет за:
«Зенит»
Саня пора молодежь тренировать в структуре клуба,а вот польза на поле спорная вещь.И так Луческу на сезон оставил как дань прежним заслугам.


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Спартак победил...в номинации клоуны года.
Регистрация: 25.03.2015
№8 Написал: Sewer 79 Санкт-Петербург (Сегодня, 16:36) #
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online

Браво Саня и до свидания.
Работу в клубе живой легенде предоставят всегда.
Motivation,
тупой тролль, ты мне назови легенд Спама, легендарных "вырви белке глаз", которые забили больше


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Зенит - ЧЕМПИОН!
Творите о себе мифы, боги начинали именно так.
Регистрация: 29.08.2007
№7 Написал: Saveger СПб (Сегодня, 16:17) #
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online
Болеет за:
«Зенит»
легендами клуба не разбрасываются.. но нужно, чтобы и эти легенды с уважением относились к клубу и не борзели.. Кержаков - золотая середина, свое место вроде знает.. Да, к основной боевой единице его уже отнести нельзя, но пользу он клубу приносит и на поле, и за его пределами; имиджевую составляющую тоже нельзя исключать
Регистрация: 16.03.2010
№6 Написал: Хитрый Лис Петроград (Сегодня, 16:16) #
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Болеет за:
«Зенит»
уже не нужен
Регистрация: 19.03.2010
№5 Написал: Сибирячок (Сегодня, 16:08) #
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Болеет за:
«Сибирь»
Ты уже бутсы стоптал в соцсетях и их гвоздь заржавел, пока ты так и не нужен Зениту.


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В современном английском to kerzhakov и to glushakov - глаголы-антонимы.
Регистрация: 17.10.2016
№4 Написал: Пивовед Кёнигсбергщина (Сегодня, 16:05) #
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online
Болеет за:
«Спартак»
Да гоните вы, питерские, его уже тряпками.
Его назойливость уже превосходит все границы..
Сам- то Блябилбью по собственной воле из Зенита не уйдёт никогда..


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Национальное достояние- это Память Предков, Народ, его Честь и его Совесть, а не газ и его продавцы.
Регистрация: 21.04.2015
№3 Написал: KOZbIPb город Белых Ночей (Сегодня, 15:59) #
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Болеет за:
«Зенит»
Motivation,
ну ты и тупой)))
Регистрация: 22.08.2007
№2 Написал: Motivation (Сегодня, 15:54) #
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online
Болеет за:
«Спартак»
Отоноче... Оказывается, организм, играющий уникальное амплуа на поле - "непопадающий", за феноменальную точность прозваный "Глагол" и "ПВО", организм, при виде которого голуби седеют и теряют перья - еще с футболом не закончил. А футбол об этом знает? Ну ты ему сообщи... Шурик, если тебе когда-нибуть поставят статую, на могиле например - со всего света будут птицы слетаться, чтоб на нее насрать, мстя тебе за геноцид птиц на всех стадионах, на которые тебя выпускали без намордника. Ты же попадать умеешь только по спартаковским вратарям - троих покалечил


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Чтоб за болото топить, придется в нем тонуть
Регистрация: 5.02.2017
№1 Написал: perekos Самара (Сегодня, 15:51) #
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online

дураки в жизни смешнее чем в сказках


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Muller-Hahn: ко-ко-ко
Регистрация: 10.08.2012
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