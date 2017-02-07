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Александр Кержаков: закончу с футболом, когда стану не нужен "Зениту"
Нападающий "Зенита" Александр Кержаков признался, что всерьез задумывался об уходе из профессионального футбола, когда команду тренировал Андре Виллаш-Боаш.
"Мечтаю в очередной раз выиграть чемпионат России, потому что этим невозможно насытиться. Нельзя насытиться кубками, медалями за первое место. Мотивация в том, что на тебя смотрят родные, близкие, преданные болельщики. Осознание близости завершения карьеры приходит: природу же не обманешь. Я уже просто не могу обогнать тех, кого обгонял раньше. С возрастом человек теряет в быстроте, резкости, а сейчас футбол во многом состоит из скорости, которая с каждым годом всё увеличивается. Конечно, есть уникумы, такие как Тотти и Гиггз, но их единицы.
"Зенит" - команда высокого уровня, которая хочет добиться серьёзных результатов не только в России, но и в Европе. Когда я буду не нужен клубу, тогда и закончу с футболом. Многие могут говорить что угодно — старый не старый, молодой не молодой, — но состав на игру выбирает тренер, который не враг сам себе.
Если наставник видит в составе меня, он меня выпускает, а если не видит — не выпускает. Если он меня использует даже 10-15 минут, значит, я ему нужен. Разговаривал с Луческу ещё до начала сезона, и он объяснял, в чём состоит моя роль — роль человека, который должен показывать своим примером в тренировочном процессе, что возраст — это не главное.
У меня были моменты, когда я задумывался о завершении карьеры. Это было во времена Виллаш-Боаша. Когда я возвращался из летнего отпуска, мне прямо в самолёте позвонили из клуба и сказали, что я не нужен, даже тренироваться не разрешили. Причины, на мой взгляд, были нефутбольные.
Тогда думал, что мне делать. На вопрос о том, могу ли я куда-то пойти в аренду или вообще уйти, мне ответили категорическим отказом. Я понимал, что если сейчас не буду играть один год, то в моём возрасте уже вряд ли смогу найти себе команду. Но зимой меня отпустили в аренду в "Цюрих", где я играл три-четыре месяца бесплатно", - цитирует Кержакова "Чемпионат".
"Мечтаю в очередной раз выиграть чемпионат России, потому что этим невозможно насытиться. Нельзя насытиться кубками, медалями за первое место. Мотивация в том, что на тебя смотрят родные, близкие, преданные болельщики. Осознание близости завершения карьеры приходит: природу же не обманешь. Я уже просто не могу обогнать тех, кого обгонял раньше. С возрастом человек теряет в быстроте, резкости, а сейчас футбол во многом состоит из скорости, которая с каждым годом всё увеличивается. Конечно, есть уникумы, такие как Тотти и Гиггз, но их единицы.
"Зенит" - команда высокого уровня, которая хочет добиться серьёзных результатов не только в России, но и в Европе. Когда я буду не нужен клубу, тогда и закончу с футболом. Многие могут говорить что угодно — старый не старый, молодой не молодой, — но состав на игру выбирает тренер, который не враг сам себе.
Если наставник видит в составе меня, он меня выпускает, а если не видит — не выпускает. Если он меня использует даже 10-15 минут, значит, я ему нужен. Разговаривал с Луческу ещё до начала сезона, и он объяснял, в чём состоит моя роль — роль человека, который должен показывать своим примером в тренировочном процессе, что возраст — это не главное.
У меня были моменты, когда я задумывался о завершении карьеры. Это было во времена Виллаш-Боаша. Когда я возвращался из летнего отпуска, мне прямо в самолёте позвонили из клуба и сказали, что я не нужен, даже тренироваться не разрешили. Причины, на мой взгляд, были нефутбольные.
Тогда думал, что мне делать. На вопрос о том, могу ли я куда-то пойти в аренду или вообще уйти, мне ответили категорическим отказом. Я понимал, что если сейчас не буду играть один год, то в моём возрасте уже вряд ли смогу найти себе команду. Но зимой меня отпустили в аренду в "Цюрих", где я играл три-четыре месяца бесплатно", - цитирует Кержакова "Чемпионат".
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