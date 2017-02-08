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Массимо Каррера: Россия - это болельщики "Спартака", Москва и приятные русские люди

Главный тренер "Спартака" Массимо Каррера рассказал с какими тремя понятиями у него ассоциируется Россия.

– Вас лично и членов тренерского штаба уже не раз видели на контрольных матчах "Краснодара" – соперника по первому весеннему туру. Что-то подсмотрели?

– Да, съездил пару дней назад на их спарринг, поскольку это было недалеко. Хотя мог бы спокойно посмотреть и на компьютере. Некоторые моменты, которые, не исключено, пригодятся в будущем, мы пометили.

– Среди болельщиков популярностью пользуется ваш помощник Роман Пилипчук. Можете рассказать поподробнее о нем, о его функциях?

– Рома? Он остался в моем штабе, поскольку прилично помогает изучать соперников, когда вместе смотрим матчи. Пилипчук очень хорошо понимает футбол. Также и во время наших игр: если я отвлекаюсь на какие-то моменты, то Роман замечает другие эпизоды, оставшиеся без моего внимания. Рад, что он с нами.

– Ваш соотечественник Боккетти выразил готовность дойти до Италии пешком в случае выигрыша золота. Готовы пойти вместе с ним?

– Конечно. Да мы в таком случае все пойдем пешком в свои страны!

– Вы проработали в России полгода. Назовите три слова или понятия, с которыми ассоциируется наша страна.

– Хорошо, но первое обязательно в рамках "Спартака" – это болельщики, наш 12-й игрок. Они нам очень помогают, спасибо им за теплоту, мы без них не можем. Второе: Москва – очень красивый город. Помимо пробок, конечно! А третье: хорошие и приятные русские люди.

СЭ
Теги: Каррера Спартак
Сегодня, 11:34
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3
(7)
№3 Написал: Серж1 Питер (Сегодня, 12:17) #
  • -5
  •  (7)
Болеет за:
«Зенит»
Пивовед Кёнигсбергщина,ну что ты сразу минусуешь.ну не я эту х.йню написал про "пеший поход". ну сам улыбнись и скажи " да Серега это он хватанул" на тебе + wink
Регистрация: 21.07.2011
№2 Написал: Пивовед Кёнигсбергщина (Сегодня, 11:49) #
  • +1
  •  (9)
online
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: Серж1
Ваш соотечественник Боккетти выразил готовность дойти до Италии пешком в случае выигрыша золота. Готовы пойти вместе с ним?

– Конечно. Да мы в таком случае все пойдем пешком в свои страны!
е.укентии, smile
Вы общались с Алексом перед подписанием контракта со «Спартаком». О чём он рассказывал?
— О том, что «Спартак» — серьёзная команда, которая платит вовремя, что в клубе любят бразильцев и заботятся о них.
в этом вся великая народная команда worried

Вы общались с Алексом перед подписанием контракта со «Спартаком». О чём он рассказывал?
— О том, что «Спартак» — [серьёзная команда, которая платит вовремя, что в клубе любят бразильцев и заботятся о них.


Э как болельщика зенита скособочило..
И чеснок со святой водой не нужны..


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Национальное достояние- это Память Предков, Народ, его Честь и его Совесть, а не газ и его продавцы.
Регистрация: 21.04.2015
№1 Написал: Серж1 Питер (Сегодня, 11:46) #
  • -9
  •  (13)
Болеет за:
«Зенит»
Ваш соотечественник Боккетти выразил готовность дойти до Италии пешком в случае выигрыша золота. Готовы пойти вместе с ним?

– Конечно. Да мы в таком случае все пойдем пешком в свои страны!
е.укентии, smile
Вы общались с Алексом перед подписанием контракта со «Спартаком». О чём он рассказывал?
— О том, что «Спартак» — серьёзная команда, которая платит вовремя, что в клубе любят бразильцев и заботятся о них.
в этом вся великая народная команда worried

Вы общались с Алексом перед подписанием контракта со «Спартаком». О чём он рассказывал?
— О том, что «Спартак» — [серьёзная команда, которая платит вовремя, что в клубе любят бразильцев и заботятся о них.
Регистрация: 21.07.2011
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