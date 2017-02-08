Массимо Каррера: Россия - это болельщики "Спартака", Москва и приятные русские люди

Главный тренер "Спартака" Массимо Каррера рассказал с какими тремя понятиями у него ассоциируется Россия.– Да, съездил пару дней назад на их спарринг, поскольку это было недалеко. Хотя мог бы спокойно посмотреть и на компьютере. Некоторые моменты, которые, не исключено, пригодятся в будущем, мы пометили.– Рома? Он остался в моем штабе, поскольку прилично помогает изучать соперников, когда вместе смотрим матчи. Пилипчук очень хорошо понимает футбол. Также и во время наших игр: если я отвлекаюсь на какие-то моменты, то Роман замечает другие эпизоды, оставшиеся без моего внимания. Рад, что он с нами.– Конечно. Да мы в таком случае все пойдем пешком в свои страны!– Хорошо, но первое обязательно в рамках "Спартака" – это болельщики, наш 12-й игрок. Они нам очень помогают, спасибо им за теплоту, мы без них не можем. Второе: Москва – очень красивый город. Помимо пробок, конечно! А третье: хорошие и приятные русские люди.