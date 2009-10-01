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СМИ: Тигиев близок к подписанию контракта со "Спартаком" сроком на 3,5 года

Защитник "Анжи" Георгий Тигиев близок к подписанию долгосрочного контракта со "Спартаком", передает "СЭ".

С большой долей вероятности, срок договора составит 3,5 года, а сумма трансфера, в соответствии с опцией в контракте 21-летнего футболиста, около миллиона евро.
Теги: Спартак Тигиев
Сегодня, 14:13
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25
(7)
№25 Написал: trent (Сегодня, 15:56) #
  • -1
  •  (5)
Болеет за:
«Спартак»
на перспективу...


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Спартак - навсегда!!!!
Регистрация: 20.03.2012
№24 Написал: achill Ульяновск (Сегодня, 15:33) #
  • +2
  •  (10)
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: сектант
у вас свинья капитанит,истинная!Золотой кабан 2006!!!

Так они гордятся. Дзюбушка kissing_heart


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Нас мало, но мы - греки!
Регистрация: 4.11.2007
№23 Написал: mustang (Сегодня, 15:22) #
  • -3
  •  (11)
online
Болеет за:
«Спартак»
для глубины состава пойдет
Регистрация: 23.12.2015
№22 Написал: glorvsex (Сегодня, 15:17) #
  • -4
  •  (8)

parus2nik,
потому что пищевик не уровень топ команд, даже если лестер лидировал прошлый год это не значит что он сильнее был
Регистрация: 5.02.2017
№21 Написал: Kytarba Сочи (Сегодня, 15:12) #
  • +4
  •  (10)
Болеет за:
«Химки»
Как можно тренера "Спартака" не уважать,когда его команда в таблице первая пусть даже за 12 или сколько там туров до конца чемпионата ,при этом с хорошим добротным футболом,а,по меркам ПЛ России отличным футболом.А,лично я его еще больше стал уважать,так как и меня так сказать беспокоил левый край защиты "Спартака..нет я не имею нечего против Комбарова,тем более он в сборной и при Капелло и при Слуцким и вот у Черчесова,у футболиста всегда глаза горят на поле,всегда выкладывается...ну вот не как не нравится мне его футбол,не в "Спартаке и не в сборной...тогда почему мне его игра не нравится)?) ,мое мнение :в целом его футбол застой,его футбол прошлого века..
Регистрация: 17.03.2008
№20 Написал: капля никотина Москва (Сегодня, 15:10) #
  • -8
  •  (8)

Цитата: сектант
Так он вроде всегда был??Ладно закроем тему,пох кто решает,главное что грамотно все.

Кто???? Его в команду год назад как раз пустили. Может быть и не он, но изменение в конфигурации фигур произошло только такое.

Ну это точно не Родионов. Ну миллион процентов. Его дело - хозу и представительские функции. И все. Ну с новичками еще сфотографироваться.
Регистрация: 3.03.2007
№19 Написал: сектант Смоленск (Сегодня, 15:08) #
  • 0
  •  (8)
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: капля никотина
Цитата: сектант
Повторюсь,что на мой взгляд он то связующее звено,через которого проходят эти трансферы!Почему же тогда до него все было столь хреново??

Потому что в цепочке появился новый человек - Гераскин. Как это не смешно.

Так он вроде всегда был??Ладно закроем тему,пох кто решает,главное что грамотно все.

Цитата: tfu
Помню когда говорилось об интересе Зенита к нему, свиньи визжали, какое это г... Вчера уже читал, что это игрок круче Ивановича

Помнишь?А я вот зашел на ветку где говорилось об переходе его в зенит за лям,так НЕОДИН Спартаковец не написал что он г...,так что пустозвон ты grin Ну или память плохая.
Регистрация: 3.11.2016
№18 Написал: капля никотина Москва (Сегодня, 15:03) #
  • -5
  •  (5)

Цитата: сектант
Повторюсь,что на мой взгляд он то связующее звено,через которого проходят эти трансферы!Почему же тогда до него все было столь хреново??

Потому что в цепочке появился новый человек - Гераскин. Как это не смешно.
Регистрация: 3.03.2007
№17 Написал: сектант Смоленск (Сегодня, 15:01) #
  • 0
  •  (6)
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: капля никотина
Цитата: сектант
По мге так это Радионова заслуга,конечно может и не за ним последнее слово,но именно он преподносит этим двоим нужных футболеров!

Родионов - тот же Шавло, только вид сбоку. Ни одного собственного слова - только повторы за вышестоящими товарищами. Тряпка и слизняк.

Повторюсь,что на мой взгляд он то связующее звено,через которого проходят эти трансферы!Почему же тогда до него все было столь хреново??
Регистрация: 3.11.2016
№16 Написал: капля никотина Москва (Сегодня, 15:00) #
  • -6
  •  (6)

Цитата: сектант
По мге так это Радионова заслуга,конечно может и не за ним последнее слово,но именно он преподносит этим двоим нужных футболеров!

Родионов - тот же Шавло, только вид сбоку. Ни одного собственного слова - только повторы за вышестоящими товарищами. Тряпка и слизняк.
Регистрация: 3.03.2007
№15 Написал: oksva Спб (Сегодня, 14:54) #
  • 0
  •  (10)
Болеет за:
«Спартак»
У нас сейчас неплохая ситуация сложилась по игрокам , подпишем - хорошо , пусть парень растёт , не подпишем - и не заметим . Так что абсолютно ровно отношусь к этим слухам . Уверен - он больше заинтересован в Спартаке , чем Спартак в нём . Вообщем , поживём - увидим ...


--------------------
За Россию , за Спартак !
Регистрация: 22.08.2016
№14 Написал: сектант Смоленск (Сегодня, 14:51) #
  • +4
  •  (10)
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: капля никотина
Цитата: -Ritter-
Павел Андреев, представляющий интересы защитника "Анжи" Георгия Тигиева, прокомментировал информацию о переходе футболиста в "Спартак".

– Тигиев продолжает подготовку в составе "Анжи", – говорит Андреев.

– То есть переговоров со "Спартаком" не вели?
– Не вели.

– Какова вероятность того, что футболист все же перейдет в "Спартак"?
– Это можно оценить, если клуб заинтересуется. Пока "Спартак" заинтересованности не проявлял.

СЭ

И про хоккей теперь давай.

Цитата: сектант
Хз,а кто же тогда за трансферы сейчас отвечает?

Гераскин и Жирков.

Что то раньше при их капитанстве весь шлак собирали,а с приходом Радионова пока ниодной ошибки,кот в мешке только Адриану,Остальные явный успех.Когда это мы покупали молодых,перспективных Россиян?А уже в это окно 2!По мге так это Радионова заслуга,конечно может и не за ним последнее слово,но именно он преподносит этим двоим нужных футболеров!

Цитата: golden Axe
упакуйте,пусть у Сашко еще больше бомбанет joy

Сашко слился вчера,как баба.Я понимаю подьеб.ывать могут друг друга,но он еще и слово свое проепал))))дрянь
Регистрация: 3.11.2016
№13 Написал: golden Axe (Сегодня, 14:48) #
  • -2
  •  (8)
online
Болеет за:
«Спартак»
упакуйте,пусть у Сашко еще больше бомбанет joy
Регистрация: 1.02.2017
№12 Написал: капля никотина Москва (Сегодня, 14:45) #
  • 0
  •  (4)

Цитата: -Ritter-
Павел Андреев, представляющий интересы защитника "Анжи" Георгия Тигиева, прокомментировал информацию о переходе футболиста в "Спартак".

– Тигиев продолжает подготовку в составе "Анжи", – говорит Андреев.

– То есть переговоров со "Спартаком" не вели?
– Не вели.

– Какова вероятность того, что футболист все же перейдет в "Спартак"?
– Это можно оценить, если клуб заинтересуется. Пока "Спартак" заинтересованности не проявлял.

СЭ

И про хоккей теперь давай.

Цитата: сектант
Хз,а кто же тогда за трансферы сейчас отвечает?

Гераскин и Жирков.
Регистрация: 3.03.2007
№11 Написал: сектант Смоленск (Сегодня, 14:45) #
  • +2
  •  (10)
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: -Ritter-
Павел Андреев, представляющий интересы защитника "Анжи" Георгия Тигиева, прокомментировал информацию о переходе футболиста в "Спартак".

– Тигиев продолжает подготовку в составе "Анжи", – говорит Андреев.

– То есть переговоров со "Спартаком" не вели?
– Не вели.

– Какова вероятность того, что футболист все же перейдет в "Спартак"?
– Это можно оценить, если клуб заинтересуется. Пока "Спартак" заинтересованности не проявлял.

СЭ

Агенты....уж слишком конкретно пишут о нем.

Цитата: Blessing
Цитата: tfu
Помню когда говорилось об интересе Зенита к нему, свиньи визжали, какое это г...

Ну, раз это кричали свиньи, значит так оно и есть.

Свинья недавно грозилась Лодыгина поиметь!В поямом эфире...как думаешь,правда?Ты не забывай что у вас свинья капитанит,истинная!Золотой кабан 2006!!!
Регистрация: 3.11.2016
№10 Написал: parus2nik г.Темрюк,Краснодарский край (Сегодня, 14:41) #
  • +4
  •  (6)
Болеет за:
«Краснодар»
Хороший игрок , на вырост...Наши почему то не взяли..Жаль
Регистрация: 31.10.2013
№9 Написал: -Ritter- (Сегодня, 14:39) #
  • -9
  •  (17)
Болеет за:
ЦСКА
Павел Андреев, представляющий интересы защитника "Анжи" Георгия Тигиева, прокомментировал информацию о переходе футболиста в "Спартак".

– Тигиев продолжает подготовку в составе "Анжи", – говорит Андреев.

– То есть переговоров со "Спартаком" не вели?
– Не вели.

– Какова вероятность того, что футболист все же перейдет в "Спартак"?
– Это можно оценить, если клуб заинтересуется. Пока "Спартак" заинтересованности не проявлял.

СЭ
Регистрация: 22.01.2017
№8 Написал: сектант Смоленск (Сегодня, 14:37) #
  • +2
  •  (6)
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: капля никотина
Цитата: сектант
с приходом Радионова все сьало отлично

Родионов тут не при чем. Он тряпка. Причем половая. Коврик у входа в "Капиталъ".

Хз,а кто же тогда за трансферы сейчас отвечает?
Регистрация: 3.11.2016
№7 Написал: Blessing Спб (Сегодня, 14:33) #
  • -11
  •  (19)
Болеет за:
«Зенит»
Цитата: tfu
Помню когда говорилось об интересе Зенита к нему, свиньи визжали, какое это г...

Ну, раз это кричали свиньи, значит так оно и есть.


--------------------
Поклонник развлекательного шоу "Тарасовские фантазии".
Регистрация: 1.09.2015
№6 Написал: sergey1989 МО (Сегодня, 14:31) #
  • +6
  •  (10)
Болеет за:
«Спартак»
хороший вариант. на вырост пойдет
Регистрация: 22.04.2013
№5 Написал: Saveger СПб (Сегодня, 14:30) #
  • +6
  •  (12)
Болеет за:
«Зенит»
честно говоря, лучше бы Зенит Тигиева взял вместо Зуйкова или раньше - Чернова
Регистрация: 16.03.2010
№4 Написал: Савелий Россия (Сегодня, 14:25) #
  • +5
  •  (5)

Парень-то шустрый и боец.... Звезду бы не словил...
Регистрация: 28.12.2015
№3 Написал: капля никотина Москва (Сегодня, 14:21) #
  • -9
  •  (9)

Цитата: сектант
с приходом Радионова все сьало отлично

Родионов тут не при чем. Он тряпка. Причем половая. Коврик у входа в "Капиталъ".
Регистрация: 3.03.2007
№2 Написал: сектант Смоленск (Сегодня, 14:18) #
  • +4
  •  (10)
Болеет за:
«Спартак»
Хорошая новость!Перспективнейший чел,21а уже играет в приличный футбол!!На правильном пути находимся,респект руководству,давно не было хороших трансферов с приходом с приходом Радионова все сьало отлично
Регистрация: 3.11.2016
№1 Написал: tfu St.Petersburg (Сегодня, 14:18) #
  • -14
  •  (32)
Болеет за:
«Зенит»
Помню когда говорилось об интересе Зенита к нему, свиньи визжали, какое это г... Вчера уже читал, что это игрок круче Ивановича


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КР: 1998/99, 2009/10, 2015/16
ЧР: 2007, 2010, 2011/12, 2014/15
С/КР:2008, 2011, 2015, 2016
Регистрация: 30.07.2009
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