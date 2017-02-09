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Александр Кержаков: если и будут проблемы с Дзюбой, их будет решать Данни

Нападающий "Зенита" Александр Кержаков прокомментировал информацию о назначении форварда Артёма Дзюбы капитаном петербургской команды.

"Я так понимаю, что Данни остался капитаном, а Дзюба стал вице-капитаном. Так было бы правильнее. Может быть много теорий, но надо исходить из того, чем руководствовался главный тренер. Не думаю, что это был шаг сближения между болельщиками "Зенита" и Артёмом. Просто Луческу показывает, что надо забывать о внешних факторах и смотреть только на результат.

Он дал понять, что Дзюба один из россиян, которые практически всегда будут выходить в стартовом составе. Значит это человек, который своей страстью на поле доказал тренеру, что он достоин звания вице-капитана.

Есть разные понятия лидерства. Был капитан в "Севилье" – Хави Наварро. Настоящий лидер, опытный футболист, который спокойно говорил, не кричал. Если были проблемы внутри коллектива, он выслушивал всех, высказывал мнение, с которым все соглашались, и доносил его до руководства. Таким же капитаном был Онопко в сборной. Капитан – это человек, который сможет отстоять мнение команды в общении с тренером и руководством.

Пойдёт ли "Зенит" за Дзюбой? Не знаю. Он ещё не проявлял себя как капитан. Я всё-таки придерживаюсь той мысли, что даже если и сложится проблемная ситуация, её будет решать Данни. А когда его нет, на поле команду может вывести и Артём", — цитирует Кержакова "Чемпионат".
Теги: Зенит Кержаков
Сегодня, 08:34
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