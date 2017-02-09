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Валерий Рейнгольд: Чанов был украшением советского футбола, это громадная потеря
Ветеран "Спартака", эксперт Валерий Рейнгольд прокомментировал уход из жизни легендарного советского вратаря Виктора Чанова.
"Это было украшение советского футбола. Очень обидная трагедия, мне приходилось играть против него. Лично для меня это громадная потеря. Мне кажется, что ветеранов мы не так жалеем, как надо. Он очень сильный профессионал, один из сильнейших вратарей советского футбола.
Он был потрясающе добрый и порядочный человек, нагрузки были страшные, очень рано спортсмены выходят из строя. Вот я сейчас в Бакулевке лежу, сердечно-сосудистое заболевание у меня, на сердце сделали операцию", - цитирует Рейнгольда НСН.
"Это было украшение советского футбола. Очень обидная трагедия, мне приходилось играть против него. Лично для меня это громадная потеря. Мне кажется, что ветеранов мы не так жалеем, как надо. Он очень сильный профессионал, один из сильнейших вратарей советского футбола.
Он был потрясающе добрый и порядочный человек, нагрузки были страшные, очень рано спортсмены выходят из строя. Вот я сейчас в Бакулевке лежу, сердечно-сосудистое заболевание у меня, на сердце сделали операцию", - цитирует Рейнгольда НСН.
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