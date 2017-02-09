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Вячеслав Колосков: у сборной России есть шансы подняться в рейтинге ФИФА
Шанс подняться в рейтинге ФИФА у сборной России есть, но все-таки обращать внимания на эти рейтинги не стоит, заявил почетный президент РФС и бывший вице-президент ФИФА Вячеслав Колосков.
"Шанс поправить позиции есть: чем больше будем играть и побеждать, тем больше шансов подняться выше в рейтинге, но я уже много раз говорил, что не надо внимание вообще обращать на эти рейтинги.
Это условное распределение по таблице, они не отвечают на вопрос, какова реальная сила той или иной команды, поэтому неслучайно иногда Албания оказывается выше России. Зависит от того, кто и сколько игр сыграл, с каким соперником.
Есть только два реальных рейтинга, которые в состоянии объективно оценить силу той или иной команды: финальный турнир чемпионата мира и Европы, если речь о европейском рейтинге. Все остальные рейтинги - для СМИ и для любителей статистики. Они не отражают реальную силу команд. Вот моя позиция", - цитирует Колоскова "Р-Спорт".
"Шанс поправить позиции есть: чем больше будем играть и побеждать, тем больше шансов подняться выше в рейтинге, но я уже много раз говорил, что не надо внимание вообще обращать на эти рейтинги.
Это условное распределение по таблице, они не отвечают на вопрос, какова реальная сила той или иной команды, поэтому неслучайно иногда Албания оказывается выше России. Зависит от того, кто и сколько игр сыграл, с каким соперником.
Есть только два реальных рейтинга, которые в состоянии объективно оценить силу той или иной команды: финальный турнир чемпионата мира и Европы, если речь о европейском рейтинге. Все остальные рейтинги - для СМИ и для любителей статистики. Они не отражают реальную силу команд. Вот моя позиция", - цитирует Колоскова "Р-Спорт".
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