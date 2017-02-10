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24 футболиста "Зенита" отправились на третий сбор в Бельгию

10 февраля сине-бело-голубые вылетели на третий тренировочный сбор.

Тренерский штаб "Зенита" вызвал на сборы 24 игрока:

вратари: Юрий Лодыгин, Андрей Лунев, Егор Бабурин;

защитники: Игорь Смольников, Александр Анюков, Николас Ломбертс, Луиш Нету, Бранислав Иванович, Доменико Кришито, Юрий Жирков;

полузащитники: Хави Гарсия, Эрнани, Маурисио, Ибрагим Цаллагов, Артур Юсупов, Павел Могилевец, Жулиано, Данни, Роберт Мак, Олег; Шатов, Йоан Молло;

форварды: Лука Джорджевич, Александр Кокорин, Артем Дзюба.

"Зенит" будет тренироваться в Тюбизе на базе национальной сборной страны с 10 по 15 февраля. Первый официальный матч года сине-бело-голубые проведут 16 февраля против "Андерлехта" в рамках 1/16 финала Лиги Европы УЕФА.

ФК "Зенит"
Теги: Зенит
Сегодня, 10:37
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(4)
№9 Написал: Городовой Россия (Сегодня, 11:52) #
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online
Болеет за:
«Зенит»
Керж и Новосельцев официально болеют,молодежку отцепили потому что состав на полсезона наигрывать будут,а Михаилу нашли замену в лице Лунева,я в принципе об этом и говорил.Что это скорее замена Мише,чем Лодыге.Лунев неплохо себя показывал в товарняках,возможно сможет создать конкуренцию греку.Хочется на это надеется,потому что Керж без прогресса это средненький кипер,все что летит мимо него как правило влетает.Игрок не для спасений.Без косяков,но и вытащить удар в упор не его уровень.В ином случае неужели косячный Лодыгин продолжал бы стоять в рамке,если б уровень второго кипера Луческу устраивал?

Цитата: golden Axe
там то их Андерлехт и возьмет тепленькими sweat_smile

Как вас Легия брала и Сент-Галлен никто никого не брал.Но вы то в говнокубках не учавствуете,это ниже вашего достоинства


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Спартак победил...в номинации клоуны года.
Регистрация: 25.03.2015
№8 Написал: Hazell Иваново (Сегодня, 11:40) #
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Болеет за:
«Зенит»
Поросячий визг за километры слышно. Голумы вылезли из своих тарасовских пещер.
Регистрация: 10.02.2017
№7 Написал: soloz Россия (Сегодня, 11:37) #
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online

Цитата: 4 звезды
Тренерский штаб "Зенита" вызвал на сборы 24 игрока:

.......и 13 судей


Московских....продажных!! sweat_smile

УДАЧИ ЗЕНИТУ!! И без травм парни!!
Регистрация: 14.12.2016
№6 Написал: golden Axe (Сегодня, 11:25) #
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online
Болеет за:
«Спартак»
там то их Андерлехт и возьмет тепленькими sweat_smile
Регистрация: 1.02.2017
№5 Написал: 4 звезды (Сегодня, 11:22) #
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[/quote]Тренерский штаб "Зенита" вызвал на сборы 24 игрока:[quote]

.......и 13 судей
Регистрация: 7.12.2016
№4 Написал: papapa (Сегодня, 11:13) #
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Цитата: tar-tas
12 легов, при трёх "своих" воротчиках, перебор.

Для азиопы перебор , но Зенит играет в Европе
Регистрация: 2.02.2017
№3 Написал: tar-tas Moskwa (Сегодня, 11:09) #
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Молодёжь всю отцепили. Похоже, 12 легов, при трёх "своих" воротчиках, перебор.


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От глупости весь мир оглох, глупец глупцам - пророк и бог!
Регистрация: 15.07.2008
№2 Написал: Сибирячок (Сегодня, 10:59) #
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  •  (13)
Болеет за:
«Сибирь»
В составе только один коренной свин Питера - это дзюба. Где братья Ке?


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В современном английском to kerzhakov и to glushakov - глаголы-антонимы.
Регистрация: 17.10.2016
№1 Написал: МАРТ тюмень (Сегодня, 10:48) #
  • -6
  •  (18)
Болеет за:
«Спартак»
последних чистых Питерцев отцепили..Кержаковых...цыгане правят бал...скоро и Вираж не будут пускать на Мюллер-арену.
Регистрация: 6.09.2013
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