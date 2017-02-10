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"Зенит" отдал в аренду "Оренбургу" Михаила Кержакова

Футбольные клубы "Зенит" и "Оренбург" достигли договоренности об аренде голкипера сине-бело-голубых Михаила Кержакова. Игрок продолжит выступать за оренбургскую команду до июня 2017 года, сообщает официальный сайт ФК "Зенит"

Воспитанник сине-бело-голубых, Михаил Кержаков провел 16 официальных матчей за "Зенит", становился вместе с петербуржцами бронзовым призером чемпионата России, обладателем Кубка России и двукратным обладателем Суперкубка страны.
Теги: Зенит Оренбург Кержаков
Сегодня, 20:17
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№3 Написал: golden Axe (Сегодня, 21:54) #
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online
Болеет за:
«Спартак»
а Сашка что опять мимо?))
Регистрация: 1.02.2017
№2 Написал: Saveger СПб (Сегодня, 20:42) #
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Болеет за:
«Зенит»
значит Гутор на выход? вряд ли Кержаков туда на лавке пришел сидеть
Регистрация: 16.03.2010
№1 Написал: Хитрый Лис Петроград (Сегодня, 20:26) #
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  •  (4)
online
Болеет за:
«Зенит»
Удачи Мише. По мне так лучше бы Лодыгина отдали.
Регистрация: 19.03.2010
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