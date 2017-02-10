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"Зенит" отдал в аренду "Оренбургу" Михаила Кержакова
Футбольные клубы "Зенит" и "Оренбург" достигли договоренности об аренде голкипера сине-бело-голубых Михаила Кержакова. Игрок продолжит выступать за оренбургскую команду до июня 2017 года, сообщает официальный сайт ФК "Зенит"
Воспитанник сине-бело-голубых, Михаил Кержаков провел 16 официальных матчей за "Зенит", становился вместе с петербуржцами бронзовым призером чемпионата России, обладателем Кубка России и двукратным обладателем Суперкубка страны.
Воспитанник сине-бело-голубых, Михаил Кержаков провел 16 официальных матчей за "Зенит", становился вместе с петербуржцами бронзовым призером чемпионата России, обладателем Кубка России и двукратным обладателем Суперкубка страны.
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