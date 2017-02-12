Георгий Тигиев выложил фото с игры против "Спартака"

Защитник "Анжи" Георгий Тигиев, который близок к переходу в "Спартак", в своем инстаграме выложил фотографию с матча против красно-белых, на которой запечатлен он и полузащитник Квинси Промес.Не исключено, что тем самым 21-летний футболист намекает на предстоящий переход в стан московского клуба.