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Джордан Хендерсон: в матче с "Тоттенхэмом" даже без мяча мы все держали под контролем

Полузащитник "Ливерпуля" Джордан Хендерсон прокомментировал победу своей команды в матче против "Тоттенхэма" (2:0) в 25-м туре чемпионата Англии.

"Я думаю, что мы сыграли хорошо. Даже без мяча мы все держали под контролем. Мы стали намного лучше с точки зрения игры и результата. Это движение в правильном направлении, мы должны поддерживать такой темп. Было приятно показывать такую хорошую игру", - цитирует Хендерсона ВВС.
Теги: Ливерпуль Тоттенхэм
Сегодня, 10:23
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