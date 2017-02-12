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Джордан Хендерсон: в матче с "Тоттенхэмом" даже без мяча мы все держали под контролем
Полузащитник "Ливерпуля" Джордан Хендерсон прокомментировал победу своей команды в матче против "Тоттенхэма" (2:0) в 25-м туре чемпионата Англии.
"Я думаю, что мы сыграли хорошо. Даже без мяча мы все держали под контролем. Мы стали намного лучше с точки зрения игры и результата. Это движение в правильном направлении, мы должны поддерживать такой темп. Было приятно показывать такую хорошую игру", - цитирует Хендерсона ВВС.
"Я думаю, что мы сыграли хорошо. Даже без мяча мы все держали под контролем. Мы стали намного лучше с точки зрения игры и результата. Это движение в правильном направлении, мы должны поддерживать такой темп. Было приятно показывать такую хорошую игру", - цитирует Хендерсона ВВС.
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