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Экс-хавбек "Москвы" Макси Моралес подписал соглашение с "Нью-Йорк Сити"
29-летний аргентинский полузащитник Макси Моралес перешел в "Нью-Йорк Сити", передает "Чемпионат" со ссылкой на официальный сайт MLS.
Моралес станет в команде из Нью-Йорка третьим игроком после Андреа Пирло и Давида Вильи, зарплата которого превышает потолок зарплат в лиге.
Аргентинец с 2007 по 2009 год являлся игроком ФК "Москва", после чего выступал на родине за "Расинг" и "Велес Сарсфилд" и итальянскую "Аталанту", а последним его клубом был мексиканский "Леон".
Моралес станет в команде из Нью-Йорка третьим игроком после Андреа Пирло и Давида Вильи, зарплата которого превышает потолок зарплат в лиге.
Аргентинец с 2007 по 2009 год являлся игроком ФК "Москва", после чего выступал на родине за "Расинг" и "Велес Сарсфилд" и итальянскую "Аталанту", а последним его клубом был мексиканский "Леон".
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