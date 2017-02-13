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Анатолий Бышовец: Кверквелия мог бы серьезно усилить игру "Терека" в обороне

Известный российский тренер Анатолий Бышовец считает, что защитник "Рубина" Соломон Кверквелия мог бы заиграть в "Тереке".

"Мне абсолютно непонятно, почему Кверквелия перестал попадать в основной состав "Рубина". Я давно наблюдаю за этим футболистом и на клубном уровне, и на уровне сборных. На мой взгляд, он выглядит очень надежно и соответствует высоким требованиям современного футбола.

Он надежен при защите своих ворот и очень опасен на стандартных положениях у чужих. Я полагаю, что Кверквелия мог бы серьезно усилить игру "Терека" в обороне. Покупка этого защитника была бы вполне оправданна", - передает слова Бышовца "Известия".
Теги: Бышовец Кверквелия
Сегодня, 09:50
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