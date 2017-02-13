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Хосе Хурадо: "Реал" обыграть крайне сложно, но мы приложим для этого максимум сил

Полузащитник "Эспаньола" Хосе Хурадо поделился ожиданиями от матча 23-го тура чемпионата Испании против "Реала".

"Ожидаем тяжелого матча с большой командой. "Реал" обыграть крайне сложно, но мы приложим для этого максимум сил. Для победы над "Реалом" нужно провести практически идеальный матч. Подобные соперники наказывают за малейшую ошибку. Мы должны играть внимательно и рассчитывать, что это будет не день "Реала", – цитирует Хурадо Mundo Deportivo.
Теги: Хурадо Эспаньол Реал
Вчера, 22:50
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