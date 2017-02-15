Игорь Шалимов: надеемся, что мы равные по классу команды с "Фенербахче"

Главный тренер "Краснодара" Игорь Шалимов в преддверии противостояния с турецким "Фенербахче" в 1/16 финала Лиги Европы рассказал над какими тактическими компонентами работала его команда на сборах.



- Главного тренера проверяют первые сборы. Как теперь, поменяется ли концепция игры команды, или будете придерживаться ранее установленных рамок?



- Мы стремимся к тому, чтобы команда хорошо выполняла все компоненты игры - и позиционная атака, и быстрая атака. Над этим мы работали. Большое количество игр в чемпионате России мы играем в позиционной атаке. Там задача - не пропустить быстрый ответ от соперника.



Когда играем с равными командами по классу, надеемся, что с завтрашним соперником мы равны по классу, то игра более открытая становится, и мы должны уметь использовать быстрые атаки.



Наш стиль - это короткие, средние передачи, и когда соперник позволяет, мы в этот футбол играем. Но не всегда игры складываются таким образом, поэтому мы должны уметь делать все, к чему мы и стремимся.



Источник: Rusfootball.info