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Дик Адвокат: я заслужил, чтобы мне сказали об увольнении из "Зенита" в лицо
Главный тренер "Фенербахче" Дик Адвокат рассказал, что ему показалось странным то, как его уволили из "Зенита".
– Когда заходит речь о России, какая у вас первая ассоциация – "Зенит" или сборная?
– "Зенит". Потому что это невероятная история. Из ничего, повторяю – из ничего мы сделали чемпионскую команду, победителя Кубка УЕФА и Суперкубка Европы. Да, у нас были хорошие возможности, но разве только у нас?
– У вас – особенно.
– Кто мешал другим клубам пригласить Широкова? Почему никто, кроме нас, не поставил на Зырянова? Разве их кто-то считал звездами мирового уровня? Нет. Мы не заваливали рынок деньгами, вели кропотливую работу, тщательно проводили селекцию, в том числе и внутреннюю. Ярчайший пример – Денисов. Короче говоря, это был новый проект, без всяких гарантий успеха.
– Успех получился оглушительным.
– Только за такой надо платить, лучшие игроки стали нас покидать. Это естественный процесс, но я хотел лидеров кем-то заменить. Говорил об этом руководству, и не раз. Со мной соглашались, а потом просто уволили. Под нового тренера купили игроков на десятки миллионов.
– Вы тогда крепко обиделись?
– Это было странно. Мне казалось, многое сделал для "Зенита". Да, мы вместе вывели клуб на совершенно новый уровень. Но я – важная часть этого "мы" и потому заслужил уважения. Мне же просто позвонил Дюков и сухо сообщил: "Дик, совет директоров тебя уволил". Черт возьми, я заслужил, чтобы мне это сказали в лицо!?
Спорт-Экспресс
– Когда заходит речь о России, какая у вас первая ассоциация – "Зенит" или сборная?
– "Зенит". Потому что это невероятная история. Из ничего, повторяю – из ничего мы сделали чемпионскую команду, победителя Кубка УЕФА и Суперкубка Европы. Да, у нас были хорошие возможности, но разве только у нас?
– У вас – особенно.
– Кто мешал другим клубам пригласить Широкова? Почему никто, кроме нас, не поставил на Зырянова? Разве их кто-то считал звездами мирового уровня? Нет. Мы не заваливали рынок деньгами, вели кропотливую работу, тщательно проводили селекцию, в том числе и внутреннюю. Ярчайший пример – Денисов. Короче говоря, это был новый проект, без всяких гарантий успеха.
– Успех получился оглушительным.
– Только за такой надо платить, лучшие игроки стали нас покидать. Это естественный процесс, но я хотел лидеров кем-то заменить. Говорил об этом руководству, и не раз. Со мной соглашались, а потом просто уволили. Под нового тренера купили игроков на десятки миллионов.
– Вы тогда крепко обиделись?
– Это было странно. Мне казалось, многое сделал для "Зенита". Да, мы вместе вывели клуб на совершенно новый уровень. Но я – важная часть этого "мы" и потому заслужил уважения. Мне же просто позвонил Дюков и сухо сообщил: "Дик, совет директоров тебя уволил". Черт возьми, я заслужил, чтобы мне это сказали в лицо!?
Спорт-Экспресс
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