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Дик Адвокат: я заслужил, чтобы мне сказали об увольнении из "Зенита" в лицо

Главный тренер "Фенербахче" Дик Адвокат рассказал, что ему показалось странным то, как его уволили из "Зенита".

– Когда заходит речь о России, какая у вас первая ассоциация – "Зенит" или сборная?

– "Зенит". Потому что это невероятная история. Из ничего, повторяю – из ничего мы сделали чемпионскую команду, победителя Кубка УЕФА и Суперкубка Европы. Да, у нас были хорошие возможности, но разве только у нас?

– У вас – особенно.

– Кто мешал другим клубам пригласить Широкова? Почему никто, кроме нас, не поставил на Зырянова? Разве их кто-то считал звездами мирового уровня? Нет. Мы не заваливали рынок деньгами, вели кропотливую работу, тщательно проводили селекцию, в том числе и внутреннюю. Ярчайший пример – Денисов. Короче говоря, это был новый проект, без всяких гарантий успеха.

– Успех получился оглушительным.

– Только за такой надо платить, лучшие игроки стали нас покидать. Это естественный процесс, но я хотел лидеров кем-то заменить. Говорил об этом руководству, и не раз. Со мной соглашались, а потом просто уволили. Под нового тренера купили игроков на десятки миллионов.

– Вы тогда крепко обиделись?

– Это было странно. Мне казалось, многое сделал для "Зенита". Да, мы вместе вывели клуб на совершенно новый уровень. Но я – важная часть этого "мы" и потому заслужил уважения. Мне же просто позвонил Дюков и сухо сообщил: "Дик, совет директоров тебя уволил". Черт возьми, я заслужил, чтобы мне это сказали в лицо!?

Спорт-Экспресс
Теги: Адвокат Зенит
Сегодня, 09:31
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4
(3)
№4 Написал: Витек 88-20 Санкт-Петербург (Сегодня, 10:23) #
  • +1
  •  (1)
Болеет за:
«Зенит»
Цитата: Boss52
Про Евро и поведение Адвоката после Евро сказал верно. Но как же был хорош тогда Зенит, например, в матчах с Баварией и МЮ. И в чем Адвокат прав, так в том что "из ничего мы сделали чемпионскую команду". Зенит того времени, как и Зенит-84, вспоминается до сих пор.

Ну я о чем здесь! О то, что когда мы сами так поступаем мы не замечаем этого. А когда с нами так, то сразу задаем себе вопрос за что? Почему?
А про то, что Дик создал боевую-мощную команду это по моему и не обсуждается.
Регистрация: 7.12.2016
№3 Написал: Boss52 Санкт-Петербург (Сегодня, 10:07) #
  • -2
  •  (4)
Болеет за:
«Зенит»
Цитата: Витек 88-20
Да, Дик!
Но когда сборная обгадилась на Евро! Ты свалил и даже не прибыл в Россию и не сказал это нам болельщика и руководству РФС в лицо!
Так, за бугром что то выдавил в СМИ!
Это я о чем!? О то, что "рожи у нас у всех одинаковые" (с)! Так, что не надо ля-ля!!


Про Евро и поведение Адвоката после Евро сказал верно. Но как же был хорош тогда Зенит, например, в матчах с Баварией и МЮ. И в чем Адвокат прав, так в том что "из ничего мы сделали чемпионскую команду". Зенит того времени, как и Зенит-84, вспоминается до сих пор.
Регистрация: 29.11.2014
№2 Написал: Витек 88-20 Санкт-Петербург (Сегодня, 09:57) #
  • +1
  •  (5)
Болеет за:
«Зенит»
Да, Дик!
Но когда сборная обгадилась на Евро! Ты свалил и даже не прибыл в Россию и не сказал это нам болельщика и руководству РФС в лицо!
Так, за бугром что то выдавил в СМИ!
Это я о чем!? О то, что "рожи у нас у всех одинаковые" (с)! Так, что не надо ля-ля!!
Регистрация: 7.12.2016
№1 Написал: 4 звезды (Сегодня, 09:36) #
  • -1
  •  (7)
online

да кому ты там нужен, всё подкупили без тебя
Регистрация: 7.12.2016
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