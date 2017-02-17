Войти Зарегистрироваться

Опрос:

Сможет ли кто-то догнать "Спартак" во втором круге?
Показать все опросы

Юрий Дудь: "Матч ТВ" закрывает шоу "Культ Тура"

Футбольное шоу "Культ Тура" на телеканале "Матч ТВ" закрылось, сообщил в своем блоге ведущий Юрий Дудь.

"Причина – уход спонсора. Так вышло, что с рейтингом программ на "Матч ТВ" все не очень здорово. Кто бы ни был у тебя в гостях, какой бы дичи он тебе ни рассказывал, как бы об этом ни гремел интернет, на классическое рейтинговое счетоводство это не влияет никак.

Чтобы программа не была каналу в минус, ей нужно подбрасывать спонсорский мельдоний – у нас им был любимый шампунь Криштиану Роналду. Если мельдоний пропадает, а рейтинги все так же не идут – остаются варианта два: 1. делать программу в убыток, 2. закрываться", - передает слова Дудя "Sports.ru".
Сегодня, 13:31
Напечатать
9
(2)
№9 Написал: dvdw (Сегодня, 14:16) #
  • 0
  •  (0)
online

капля никотина,

Оскорблять человека по внешности,это по верхам лупить-подло и неумно.
Регистрация: 27.09.2016
№8 Написал: Fillosoff Москва (Сегодня, 14:10) #
  • +1
  •  (3)
online
Болеет за:
«Спартак»
остаются варианта два: 1. делать программу в убыток, 2. закрываться", - передает слова Дудя

Есть еще 3-й вариант: нанять умных журналистов и делать умные, интересные программы о футболе, а не педерастические шоу с субтильными, желтоплетами типа Дудя.


--------------------
Я отвечаю за свои слова, а не за то, как вы их понимаете. (с)
Спартак, Ливерпуль, Реал, Милан.
Регистрация: 9.07.2008
№7 Написал: Работяга Долгопрудный - город чудный (Сегодня, 14:09) #
  • +1
  •  (3)
online
Болеет за:
ЦСКА
Цитата: капля никотина
Следующий - возврат бесформенного Уткина.

У него очень даже впечатляющие формы!


--------------------
Учитесь , ребята , а то всю жизнь будете ключи подавать...
Регистрация: 7.04.2014
№6 Написал: mikelo73 г. Киров Кировская область. (Сегодня, 13:50) #
  • 0
  •  (4)
Болеет за:
«Локомотив»
Карпин правильно сделал що закрыл эту программу.
Регистрация: 18.03.2012
№5 Написал: cska1971 Москва (Сегодня, 13:47) #
  • 0
  •  (2)

Цитата: PanoV
Очень жаль. Эта передача поднимала настроение.


На вкус и цвет...
Регистрация: 26.01.2007
№4 Написал: Sura73 Ульяновск (Сегодня, 13:46) #
  • +2
  •  (4)
online
Болеет за:
«Спартак»
Выходит новая передача - Культ Карпина!
Регистрация: 29.10.2013
№3 Написал: PanoV СПб (Сегодня, 13:42) #
  • -1
  •  (5)
online
Болеет за:
«Локомотив»
Очень жаль. Эта передача поднимала настроение.


--------------------
Мне нужен раб, который будет чистить мне мандарины
Регистрация: 30.04.2009
№2 Написал: капля никотина Москва (Сегодня, 13:41) #
  • +2
  •  (4)

Валера наносит первый удар!

Следующий - возврат бесформенного Уткина.
Регистрация: 3.03.2007
№1 Написал: ЧР Орёл (Сегодня, 13:35) #
  • +4
  •  (4)
Болеет за:
«Спартак»
это где дебилы болтают с дебилами про бабки???
Регистрация: 14.03.2010
Информация


Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.