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Константин Лепехин: если бы так, как Иванович, сыграл молодой футболист - его карьера закончилась бы (3)
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Провальный дебют Ивановича, беззубость атаки и неудержимый Ачимпонг - "Зенит" разочаровывает на старте плей-офф (19)
Провальный дебют Ивановича, беззубость атаки и неудержимый Ачимпонг - "Зенит" разочаровывает на старте плей-офф (19)
Юрий Дудь: "Матч ТВ" закрывает шоу "Культ Тура"
Футбольное шоу "Культ Тура" на телеканале "Матч ТВ" закрылось, сообщил в своем блоге ведущий Юрий Дудь.
"Причина – уход спонсора. Так вышло, что с рейтингом программ на "Матч ТВ" все не очень здорово. Кто бы ни был у тебя в гостях, какой бы дичи он тебе ни рассказывал, как бы об этом ни гремел интернет, на классическое рейтинговое счетоводство это не влияет никак.
Чтобы программа не была каналу в минус, ей нужно подбрасывать спонсорский мельдоний – у нас им был любимый шампунь Криштиану Роналду. Если мельдоний пропадает, а рейтинги все так же не идут – остаются варианта два: 1. делать программу в убыток, 2. закрываться", - передает слова Дудя "Sports.ru".
"Причина – уход спонсора. Так вышло, что с рейтингом программ на "Матч ТВ" все не очень здорово. Кто бы ни был у тебя в гостях, какой бы дичи он тебе ни рассказывал, как бы об этом ни гремел интернет, на классическое рейтинговое счетоводство это не влияет никак.
Чтобы программа не была каналу в минус, ей нужно подбрасывать спонсорский мельдоний – у нас им был любимый шампунь Криштиану Роналду. Если мельдоний пропадает, а рейтинги все так же не идут – остаются варианта два: 1. делать программу в убыток, 2. закрываться", - передает слова Дудя "Sports.ru".
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