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Айтор Каранка: это была типичная игра Кубка Англии
Главный тренер "Мидлсбро" Айтор Каранка прокомментировал выход своей команды в 1/4 финала Кубка Англии после победы над "Оксфорд Юнайтед" (3:2).
"Это была типичная игра Кубка Англии. Когда вы думаете, что все под контролем, а затем команда пропускает два гола за одну минуту. Сейчас мне приятно, потому что мы выиграли. Но в тот момент был рад другой менеджер. Если вы теряете внимание, даже против представителя Лиги Один, это может привести к плохому результату. Три года назад никто бы не поверил, что мы будем играть в премьер-лиге и четвертьфинале Кубка Англии", - приводит его слова ВВС.
"Это была типичная игра Кубка Англии. Когда вы думаете, что все под контролем, а затем команда пропускает два гола за одну минуту. Сейчас мне приятно, потому что мы выиграли. Но в тот момент был рад другой менеджер. Если вы теряете внимание, даже против представителя Лиги Один, это может привести к плохому результату. Три года назад никто бы не поверил, что мы будем играть в премьер-лиге и четвертьфинале Кубка Англии", - приводит его слова ВВС.
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