Владислав Безбородов будет судить матч АПОЭЛ - "Атлетик" в матче 1/16 финала Лиги Европы

Российский арбитр Владислав Безбородов обслужит ответный матч 1/16 финала футбольной Лиги Европы между кипрским АПОЭЛом и испанским "Атлетиком", сообщает пресс-служба УЕФА.



Ассистентами Безбородова будут Максим Гаврилин и Валерий Данченко, дополнительными помощниками - Алексей Еськов и Кирилл Левников. Резервным арбитром станет Андрей Веретешкин.