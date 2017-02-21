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Владислав Безбородов будет судить матч АПОЭЛ - "Атлетик" в матче 1/16 финала Лиги Европы

Российский арбитр Владислав Безбородов обслужит ответный матч 1/16 финала футбольной Лиги Европы между кипрским АПОЭЛом и испанским "Атлетиком", сообщает пресс-служба УЕФА.

Ассистентами Безбородова будут Максим Гаврилин и Валерий Данченко, дополнительными помощниками - Алексей Еськов и Кирилл Левников. Резервным арбитром станет Андрей Веретешкин.
Теги: Безбородов АПОЭЛ Атлетик
Сегодня, 20:26
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