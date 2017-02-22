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Максим Григорьев и Элгуджа Лобжанидзе пополнили состав "Оренбурга"

Российский полузащитник Максим Григорьев и грузинский нападающий Элгуджа Лобжанидзе продолжат карьеру в "Оренбурге", информирует официальный сайт клуба.

Как сообщила пресс-служба "Ростова" Григорьев перешел в "Оренбург" на правах аренды сроком до конца текущего сезона.
Теги: Оренбург Григорьев
Сегодня, 02:13
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