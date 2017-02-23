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"Рубин" опубликовал видео, как защитник Соломон Кверквелия прощался с командой

"Рубин" на своей странице в "твиттере" опубликовал видео, как защитник Соломон Кверквелия прощался с командой.

Сегодня 25-летний грузин стал игроком "Локомотива". "Железнодорожники" арендовали футболиста до конца сезона.

Видео
Теги: Кверквелия Рубин Локомотив
Вчера, 23:33
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