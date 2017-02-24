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Денис Маслов: трансфер Гасилина - большая удача для "Амкара"
Исполнительный директор "Амкара" Денис Маслов прокомментировал трансфер форварда "Зенита" Алексея Гасилина.
"Этот трансфер - большая удача для клуба. Пожалуй, впервые мы подписываем не просто молодого и талантливого парня, а футболиста, к двадцати годам уже заработавшего себе имя.
У игроков уровня Гасилина всегда бывает масса вариантов перехода из молодежного футбола во взрослый, и нам очень приятно, что Алексей решил сделать этот ответственный шаг именно в "Амкаре" - в клубе, заработавшем репутацию одного из лучших в России по части работы с молодежью.
Надеюсь, что Алексей сумеет реализовать в Перми свои спортивные амбиции и станет одним из лучших форвардов России. А мы ему в этом поможем. Хочу сказать слова благодарности за этот трансфер руководителям "Зенита", которые, принимая решение о будущем Гасилина, учитывали интересы игрока и возможности его карьерного роста в Перми", - цитирует Маслова официальный сайт пермского клуба.
"Этот трансфер - большая удача для клуба. Пожалуй, впервые мы подписываем не просто молодого и талантливого парня, а футболиста, к двадцати годам уже заработавшего себе имя.
У игроков уровня Гасилина всегда бывает масса вариантов перехода из молодежного футбола во взрослый, и нам очень приятно, что Алексей решил сделать этот ответственный шаг именно в "Амкаре" - в клубе, заработавшем репутацию одного из лучших в России по части работы с молодежью.
Надеюсь, что Алексей сумеет реализовать в Перми свои спортивные амбиции и станет одним из лучших форвардов России. А мы ему в этом поможем. Хочу сказать слова благодарности за этот трансфер руководителям "Зенита", которые, принимая решение о будущем Гасилина, учитывали интересы игрока и возможности его карьерного роста в Перми", - цитирует Маслова официальный сайт пермского клуба.
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