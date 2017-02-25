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Алексей Миранчук - в "Локомотиве" до конца сезона

Полузащитник "Локомотива" Алексей Миранчук останется в клубе до конца сезона, сообщил спортивный директор РФПЛ Виктор Пышкин.

В ночь с пятницы на субботу в России закрылось зимнее трансферное окно. Миранчук, по словам президента "Локомотива" Ильи Геркуса, хотел покинуть клуб в зимнее трансферное окно. Главным претендентом на игрока был казанский "Рубин".

"Миранчук останется в "Локомотиве". Он по-прежнему заявлен за клуб", - цитирует Пышкина "Р-Спорт".
Теги: Миранчук Локомотив
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