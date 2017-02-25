Нобель Арустамян: "Локомотив" заплатит за аренду Ари 200 тысяч евро

Телекомментатор Нобель Арустамян раскрыл детали трансфера нападающего Ари из "Краснодара" в "Локомотив" на правах аренды без права последующего выкупа.



"Аренда до конца сезона обойдется "Локо" в € 200 тыс. Ари может сыграть против "Краснодара", но "Локо" придется доплатить", - написал Арустамян в твиттере.