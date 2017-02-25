Войти Зарегистрироваться

Опрос:

Кто выйдет победителем из пары "Ростов" - "МЮ"
Показать все опросы

Нобель Арустамян: "Локомотив" заплатит за аренду Ари 200 тысяч евро

Телекомментатор Нобель Арустамян раскрыл детали трансфера нападающего Ари из "Краснодара" в "Локомотив" на правах аренды без права последующего выкупа.

"Аренда до конца сезона обойдется "Локо" в € 200 тыс. Ари может сыграть против "Краснодара", но "Локо" придется доплатить", - написал Арустамян в твиттере.
Теги: Ари Локомотив Арустамян
Сегодня, 01:12
Напечатать
0
(0)
Информация


Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.