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"Зенит" заявил 19-летнего англичанина Джейкоба Гардинера-Смита

"Зенит" внес в заявку команды на вторую часть сезона чемпионата России английского полузащитника Джейкоба Гэбриэла Гардинера-Смита, информирует официальный сайт РФПЛ.

19-летний сын члена Палаты общин Великобритании Барри Гардинера будет выступать за клуб из Санкт-Петербурга под 44-м номером.
Теги: Зенит
Сегодня, 01:33
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№3 Написал: fd65 (Сегодня, 02:40) #
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online
Болеет за:
«Спартак»
По обмену опытом с Питерским Законодательным Собранием приехал......))))))
Регистрация: 3.12.2016
№2 Написал: OgreGate (Сегодня, 01:48) #
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Болеет за:
«Спартак»
Цитата: Freak
Это еще кто?

Запитераст."В сортах говна не разбираюсь" smile
А вообще реально - негруба, Питер всегда собирал с обширного и густонаселенного региона народ... И что. из Луги электрички уже всё? Просто погоняло "электричка из Луги" - был такой ВАШ. Потом наш. А потом и снова ваш smile


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Спартак, смело иди против ветра.Пусть твои враги плюют тебе в спину
Регистрация: 17.01.2017
№1 Написал: Freak СПб (Сегодня, 01:38) #
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Болеет за:
«Зенит»
Это еще кто? anguished


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"Дороги в стране...
Как машины в стране...
Как и зарплаты, футбол, ЖКХ и, конечно, кино.... Го..."
Регистрация: 18.02.2011
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