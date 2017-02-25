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"Урал": приложим все усилия, чтобы футбол как можно скорее вернулся в Екатеринбург

"Урал" рассказал о состоянии газона на домашней арене и о том, где будет проводить ближайшие домашние матчи РФПЛ.

"Уважаемые болельщики! Сообщаем вам, что домашний матч 1/4 финала Кубка России, в котором "Урал" сыграет с футбольным клубом "Краснодар", состоится на поле соперника, в Краснодаре. К сожалению, совместная комиссия РФС и РФПЛ, которая инспектировала Екатеринбург накануне, признала газон "СКБ-Банк Арены" неготовым к проведению матча. Также футбольному клубу "Урал" было отказано в проведении матча под крышей футбольного манежа.

Мы сожалеем из-за сложившихся обстоятельств. Подготовка футбольного поля "СКБ-Банк Арены" ко второй части сезона проходила в штатном режиме и стартовала, как и было запланировано, в конце января – за месяц до первого официального матча. Агрономами стадиона были предприняты все необходимые мероприятия для подготовки арены к матчу, который должен был пройти здесь 28 февраля. Однако в планы вмешалась погода – на протяжении длительного промежутка времени в Екатеринбурге стояли морозы, а температура воздуха опускалась ниже 30 градусов. Данные обстоятельства и стали решающими. Несмотря на все возможные и невозможные усилия по спасению поля, подготовка к необходимой дате газона приемлемого качества оказалась невыполнимой задачей.

Совместно с футбольным клубом "Краснодар" было принято компромиссное решение: провести матч Кубка России на поле соперника, в комфортных для игры в футбол условиях и на газоне хорошего качества, проведение матча на котором не сопряжено с риском получения травм. Футбольный клуб "Урал" благодарит руководство "Краснодара" за то, что краснодарский клуб пошел нам навстречу, предоставил арену для проведения игры и взял на себя организационные расходы.

Мы приносим искренние извинения болельщикам за доставленные неудобства. Первостепенной задачей клуба на данном этапе является подготовка поля "СКБ-Банк Арены" к матчу 18 тура Чемпионата России против "Амкара". Будут приложены все усилия, чтобы большой футбол после зимнего перерыва как можно скорее вернулся в Екатеринбург!", - говорится в сообщении на официальном сайте "Урала"
Теги: Урал
Сегодня, 11:57
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