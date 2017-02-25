"Урал": приложим все усилия, чтобы футбол как можно скорее вернулся в Екатеринбург

Зенит
Санкт-Петербург
Спартак
Москва
ЦСКА
Москва
Локомотив
Москва
Краснодар
Краснодар
Рубин
Казань
Ростов
Ростов-на-Дону
Терек
Грозный
Амкар
Пермь
Урал
Екатеринбург
Уфа
Уфа
Крылья Советов
Самара
Анжи
Махачкала
Оренбург
Оренбург
Арсенал
Тула
Томь
Томск
Популярные новости:
Последнее с форума:
Опрос:
Кто выйдет победителем из пары "Ростов" - "МЮ"
Лента новостей:
12:28
Анатолий Тимощук: я в "Зените"? В России могут сделать новость из ничего и обсуждать как факт (7)
Анатолий Тимощук: я в "Зените"? В России могут сделать новость из ничего и обсуждать как факт (7)
12:22
Английкий трофей, «Рома» в Милане, «Барса» в Мадриде и другие матчи аномально насыщенных европейских выходных (1)
Английкий трофей, «Рома» в Милане, «Барса» в Мадриде и другие матчи аномально насыщенных европейских выходных (1)
12:21
Александр Кержаков: нравится должность спортивного директора, импонирует работа Мончи в "Севилье" (2)
Александр Кержаков: нравится должность спортивного директора, импонирует работа Мончи в "Севилье" (2)
10:39
Андрей Канчельскис: "Манчестер Юнайтед" поймет, что такое играть против организованной команды (3)
Андрей Канчельскис: "Манчестер Юнайтед" поймет, что такое играть против организованной команды (3)
02:58
"Локомотиву" придется заплатить 500 тысяч евро, чтобы Ари смог сыграть против "Краснодара" (1)
"Локомотиву" придется заплатить 500 тысяч евро, чтобы Ари смог сыграть против "Краснодара" (1)
Вчера 23:40
"Факел" обыграл "Чертаново" в финале Кубка ФНЛ (1)
"Факел" обыграл "Чертаново" в финале Кубка ФНЛ (1)
Вчера 23:34
"Нант" нанес поражение "Дижону"
"Нант" нанес поражение "Дижону"
Вчера 23:33
"Динамо" расторгло контракт со Станиславом Драгуном (2)
"Динамо" расторгло контракт со Станиславом Драгуном (2)
Вчера 23:23
"Оренбург" подписал Дениса Поповича
"Оренбург" подписал Дениса Поповича
Вчера 23:14
Виталий Дьяков внесен в заявку московского "Динамо" (1)
Виталий Дьяков внесен в заявку московского "Динамо" (1)
Вчера 23:03
Артём Делькин на правах аренды перешёл в "Тамбов" (1)
Артём Делькин на правах аренды перешёл в "Тамбов" (1)
"Урал": приложим все усилия, чтобы футбол как можно скорее вернулся в Екатеринбург
"Урал" рассказал о состоянии газона на домашней арене и о том, где будет проводить ближайшие домашние матчи РФПЛ.
"Уважаемые болельщики! Сообщаем вам, что домашний матч 1/4 финала Кубка России, в котором "Урал" сыграет с футбольным клубом "Краснодар", состоится на поле соперника, в Краснодаре. К сожалению, совместная комиссия РФС и РФПЛ, которая инспектировала Екатеринбург накануне, признала газон "СКБ-Банк Арены" неготовым к проведению матча. Также футбольному клубу "Урал" было отказано в проведении матча под крышей футбольного манежа.
Мы сожалеем из-за сложившихся обстоятельств. Подготовка футбольного поля "СКБ-Банк Арены" ко второй части сезона проходила в штатном режиме и стартовала, как и было запланировано, в конце января – за месяц до первого официального матча. Агрономами стадиона были предприняты все необходимые мероприятия для подготовки арены к матчу, который должен был пройти здесь 28 февраля. Однако в планы вмешалась погода – на протяжении длительного промежутка времени в Екатеринбурге стояли морозы, а температура воздуха опускалась ниже 30 градусов. Данные обстоятельства и стали решающими. Несмотря на все возможные и невозможные усилия по спасению поля, подготовка к необходимой дате газона приемлемого качества оказалась невыполнимой задачей.
Совместно с футбольным клубом "Краснодар" было принято компромиссное решение: провести матч Кубка России на поле соперника, в комфортных для игры в футбол условиях и на газоне хорошего качества, проведение матча на котором не сопряжено с риском получения травм. Футбольный клуб "Урал" благодарит руководство "Краснодара" за то, что краснодарский клуб пошел нам навстречу, предоставил арену для проведения игры и взял на себя организационные расходы.
Мы приносим искренние извинения болельщикам за доставленные неудобства. Первостепенной задачей клуба на данном этапе является подготовка поля "СКБ-Банк Арены" к матчу 18 тура Чемпионата России против "Амкара". Будут приложены все усилия, чтобы большой футбол после зимнего перерыва как можно скорее вернулся в Екатеринбург!", - говорится в сообщении на официальном сайте "Урала"
"Уважаемые болельщики! Сообщаем вам, что домашний матч 1/4 финала Кубка России, в котором "Урал" сыграет с футбольным клубом "Краснодар", состоится на поле соперника, в Краснодаре. К сожалению, совместная комиссия РФС и РФПЛ, которая инспектировала Екатеринбург накануне, признала газон "СКБ-Банк Арены" неготовым к проведению матча. Также футбольному клубу "Урал" было отказано в проведении матча под крышей футбольного манежа.
Мы сожалеем из-за сложившихся обстоятельств. Подготовка футбольного поля "СКБ-Банк Арены" ко второй части сезона проходила в штатном режиме и стартовала, как и было запланировано, в конце января – за месяц до первого официального матча. Агрономами стадиона были предприняты все необходимые мероприятия для подготовки арены к матчу, который должен был пройти здесь 28 февраля. Однако в планы вмешалась погода – на протяжении длительного промежутка времени в Екатеринбурге стояли морозы, а температура воздуха опускалась ниже 30 градусов. Данные обстоятельства и стали решающими. Несмотря на все возможные и невозможные усилия по спасению поля, подготовка к необходимой дате газона приемлемого качества оказалась невыполнимой задачей.
Совместно с футбольным клубом "Краснодар" было принято компромиссное решение: провести матч Кубка России на поле соперника, в комфортных для игры в футбол условиях и на газоне хорошего качества, проведение матча на котором не сопряжено с риском получения травм. Футбольный клуб "Урал" благодарит руководство "Краснодара" за то, что краснодарский клуб пошел нам навстречу, предоставил арену для проведения игры и взял на себя организационные расходы.
Мы приносим искренние извинения болельщикам за доставленные неудобства. Первостепенной задачей клуба на данном этапе является подготовка поля "СКБ-Банк Арены" к матчу 18 тура Чемпионата России против "Амкара". Будут приложены все усилия, чтобы большой футбол после зимнего перерыва как можно скорее вернулся в Екатеринбург!", - говорится в сообщении на официальном сайте "Урала"
|Информация
|Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.