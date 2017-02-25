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Илья Геркус: Лоськов может сыграть и несколько матчей, тренер решит

Дмитрий Лоськов может провести несколько матчей за "Локомотив" в чемпионате России, рассказал президент железнодорожников Илья Геркус.

Вчера было объявлено, что железнодорожники заявили 43-летнего тренера команды в качестве игрока. Ранее неоднократно сообщалось, что "Локомотив" намерен организовать для Лоськова официальный прощальный матч.

"Пока мы не можем сказать конкретно, в каком из матчей чемпионата России на поле выйдет Дмитрий Лоськов. Это может быть как один матч, так и несколько, все будет зависеть от решения главного тренера.

Естественно, мы бы хотели, чтобы Дмитрий вышел на поле в одном из домашних матчей, чтобы его увидели наши болельщики.

"Я наблюдал за тренировками Лоськова на сборах и могу сказать, что с каждым днем он прибавлял", - цитирует Геркуса ТАСС.
Теги: Лоськов Локомотив Геркус
Сегодня, 12:10
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3
(1)
№3 Написал: мяч квадратный (Сегодня, 14:08) #
  • 0
  •  (0)

Самое главное из-за чего подписали Лоськова - он может навтыкать.
Регистрация: 7.03.2016
№2 Написал: Чесайнаг (Сегодня, 14:06) #
  • +1
  •  (1)

Вся эта ситуация напомнила мне случай еще при СССР.В то время вроде рекламы,как бы не было и не особо люди и вникали.Так вот в одной из передач ЧТО,ГДЕ,КОГДА,?Министр рыбного хозяйства прямо в студии в банку из под красной икры положил янтарь.Банку закатали и объявили,что пустили в продажу:кому то может эта банка достаться.То же самое и по словам Геркуса6Лоськов выйдет в домашнем матче,но в каком - не могу пока сказать,а что бы вдруг не пропустить его выход - будьте любезны посещать все домашные матчи Локо...Твердая пятерка Геркусу за менеджмент.Шутки шутками,но Лоськов действительно может принстьи пользу команде,ибо нынешный Локо вообще без креатива,а пас он всегда мог отдать
Регистрация: 23.09.2016
№1 Написал: Игорь Казьмин москва (Сегодня, 12:16) #
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  •  (3)

Какие тренировки , ты же сам не играл на уровне , полезет в борьбу ...если полезет ...задняя-передняя - поверхность бедра сразу полетит ,о коленях вообще не говорю...Сплошной ПИАР.. и если вы заявляете футболиста в 43 года . у вас пол команды нужно гнать и ваше руководство вместе. Пидерские манагеры.


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игорь
Регистрация: 11.11.2016
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