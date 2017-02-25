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Ари прибыл в расположение "Локомотива" и провел тренировку (фото)

Новичок "Локомотива" Ари прибыл в расположение клуба и принял участие в тренировке, передает "Чемпионат".

25 февраля в Москве подопечные Юрия Семина начали подготовку к четвертьфинальному матчу Кубка России с "Тосно", который состоится 1 марта.

Также в составе "Локомотива" тренируются арендованный у "Рубина" защитник Соломон Кверквелия и полузащитник Амир Натхо.

Теги: Локомотив Ари
Сегодня, 13:57
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№2 Написал: avnik море (Сегодня, 14:32) #
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online
Болеет за:
«Спартак»
У букмекеров сейчас появится новое направление для головной боли. )))


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Все склоки прекратить! Не играть, не пить, не воровать... без меня.
Регистрация: 15.04.2011
№1 Написал: мяч квадратный (Сегодня, 14:23) #
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  •  (2)

Локо как был приютом для отбракованных поросей так им и остаётся по сей день. Почему болельщики паровозов молчат? Где такой банер?
Регистрация: 7.03.2016
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