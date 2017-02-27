Войти Зарегистрироваться

Опрос:

Кто выйдет победителем из пары "Ростов" - "МЮ"
Показать все опросы

Златан Ибрагимович: я зверь. Я чувствую себя львом!

Нападающий "Манчестер Юнайтед" Златан Ибрагимович поделился мнением о своей игре.

"Я зверь. Чувствую себя львом. Я не хочу быть львом, я и есть лев. Лев рождается львом, и я – лев. Ощущаю, что я в хорошей форме.

Я усиленно тренируюсь. Люди, которые знают меня, в курсе, что я много занимаюсь. У меня перед каждым сезоном есть цель, и для ее достижения мне нужно усердно работать, нужно страдать. Так я добиваюсь своих свершений", - цитирует шведа The Guardian.
Теги: Ибрагимович Манчестер Юнайтед
Сегодня, 18:01
Напечатать
6
(0)
№6 Написал: tuner (Сегодня, 19:31) #
  • 0
  •  (0)
online
Болеет за:
«Ростов»
В природе так устроено: лев уже наелся и молча спит, и только петух целыми днями ищет пожрать и кричит о себе любимом.
Регистрация: 29.08.2015
№5 Написал: Хитрый Лис Петроград (Сегодня, 18:56) #
  • 0
  •  (0)
online
Болеет за:
«Зенит»
Цитата: Sharik.SM
Если Ибрагимович лев, то кто тогда Дзюба?

Бомжующий свинолев.
Регистрация: 19.03.2010
№4 Написал: сектант Смоленск (Сегодня, 18:52) #
  • -1
  •  (1)
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: Sharik.SM
Если Ибрагимович лев, то кто тогда Дзюба?

Он маленькая лошадка,но стоит очень много денег)))
Регистрация: 3.11.2016
№3 Написал: ythe Ё-бург (Сегодня, 18:51) #
  • 0
  •  (0)
Болеет за:
«Спартак»
Он может и заслужил говорить все что хочет. Это великий игрок, находящийся на одном уровне с Месси, Кристинкой. Сколько ему лет, а за него бьются Топ Клубы.


--------------------
Член, положенный на мнение окружающих, обеспечивает спокойную и счастливую жизнь.
Фаина Раневская
Регистрация: 4.12.2010
№2 Написал: rigoletto Белгород (Сегодня, 18:07) #
  • 0
  •  (0)
Болеет за:
«Спартак»
Так ты определись лев или рабочая лошадка.


--------------------
я думаю что всё будет хорошо
Регистрация: 22.04.2009
№1 Написал: Sharik.SM Москва (Сегодня, 18:04) #
  • -1
  •  (1)

Если Ибрагимович лев, то кто тогда Дзюба?
Регистрация: 27.01.2009
Информация


Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.