Златан Ибрагимович: я зверь. Я чувствую себя львом!

Нападающий "Манчестер Юнайтед" Златан Ибрагимович поделился мнением о своей игре.



"Я зверь. Чувствую себя львом. Я не хочу быть львом, я и есть лев. Лев рождается львом, и я – лев. Ощущаю, что я в хорошей форме.



Я усиленно тренируюсь. Люди, которые знают меня, в курсе, что я много занимаюсь. У меня перед каждым сезоном есть цель, и для ее достижения мне нужно усердно работать, нужно страдать. Так я добиваюсь своих свершений", - цитирует шведа The Guardian.