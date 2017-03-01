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Вчера 23:26
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Вчера 17:19
Леонардо Бонуччи попал в сферу интересов "Реала"
Леонардо Бонуччи попал в сферу интересов "Реала"
"Ювентус" переиграл "Наполи" в матче полуфинала Кубка Италии
В первом матче полуфинала Кубка Италии "Ювентус" дома выиграл у "Наполи".
Кубок Италии. 1/2 финала
"Ювентус" - "Наполи" - 3:1
Голы: Кальехон, 38, Дибала, 51 (пен.), 76 (пен.), Игуаин, 73
"Ювентус": Нето - Бонуччи, Кьеллини, Лихтштайнер, (Куадрадо, 46), Бардзальи - Пьянич, Асамоа, (Сандро, 78), Хедира - Манджукич, Дибала, Игуаин.
"Наполи": Рейна - Альбиоль, Стринич, Маджо, Кулибали - Гамшик, (Зелиньски, 63), Диавара, Кальехон, Рог, Инсинье - Милик, (Мертенс, 70).
Предупреждения: Диавара, 24, Милик, 39, Альбиоль, 43, Рогу, 65, Рейна, 75
Кубок Италии. 1/2 финала
"Ювентус" - "Наполи" - 3:1
Голы: Кальехон, 38, Дибала, 51 (пен.), 76 (пен.), Игуаин, 73
"Ювентус": Нето - Бонуччи, Кьеллини, Лихтштайнер, (Куадрадо, 46), Бардзальи - Пьянич, Асамоа, (Сандро, 78), Хедира - Манджукич, Дибала, Игуаин.
"Наполи": Рейна - Альбиоль, Стринич, Маджо, Кулибали - Гамшик, (Зелиньски, 63), Диавара, Кальехон, Рог, Инсинье - Милик, (Мертенс, 70).
Предупреждения: Диавара, 24, Милик, 39, Альбиоль, 43, Рогу, 65, Рейна, 75
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