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"Ювентус" переиграл "Наполи" в матче полуфинала Кубка Италии

В первом матче полуфинала Кубка Италии "Ювентус" дома выиграл у "Наполи".

Кубок Италии. 1/2 финала

"Ювентус" - "Наполи" - 3:1

Голы: Кальехон, 38, Дибала, 51 (пен.), 76 (пен.), Игуаин, 73

"Ювентус": Нето - Бонуччи, Кьеллини, Лихтштайнер, (Куадрадо, 46), Бардзальи - Пьянич, Асамоа, (Сандро, 78), Хедира - Манджукич, Дибала, Игуаин.

"Наполи": Рейна - Альбиоль, Стринич, Маджо, Кулибали - Гамшик, (Зелиньски, 63), Диавара, Кальехон, Рог, Инсинье - Милик, (Мертенс, 70).

Предупреждения: Диавара, 24, Милик, 39, Альбиоль, 43, Рогу, 65, Рейна, 75
Теги: Ювентус Наполи
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