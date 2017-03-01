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Матье Вальбуэна: если честно, я скучаю по России
Полузащитник "Лиона" Матьё Вальбуэна поделился впечатлениями от жизни в России. Француз защищал цвета московского "Динамо" с 2014 по 2015 год.
"Меня довольно часто спрашивают о России - и про жизнь, и про русский менталитет. Я отвечаю, что это был отличный роман. Ко мне все хорошо относились: болельщики, руководство, игроки. Честно, я скучаю по России. Всем своим друзьям говорю, что если у вас есть возможность побывать в этой стране, не упустите её.
Я побывал во многих городах России и могу сказать, что в целом качество стадионов находится на достаточно приличном уровне. После Франции у меня не было ощущения, что я попал в прошлое. В нашей стране многие арены были реконструированы или построены к чемпионатам мира и Европы.
В России ведь тоже сейчас идёт стройка, верно? Иногда в РФПЛ были определённые трудности с газоном, но это не испортило общего впечатления - у вас есть где играть в футбол", - цитирует Вальбуэна "Чемпионат".
"Меня довольно часто спрашивают о России - и про жизнь, и про русский менталитет. Я отвечаю, что это был отличный роман. Ко мне все хорошо относились: болельщики, руководство, игроки. Честно, я скучаю по России. Всем своим друзьям говорю, что если у вас есть возможность побывать в этой стране, не упустите её.
Я побывал во многих городах России и могу сказать, что в целом качество стадионов находится на достаточно приличном уровне. После Франции у меня не было ощущения, что я попал в прошлое. В нашей стране многие арены были реконструированы или построены к чемпионатам мира и Европы.
В России ведь тоже сейчас идёт стройка, верно? Иногда в РФПЛ были определённые трудности с газоном, но это не испортило общего впечатления - у вас есть где играть в футбол", - цитирует Вальбуэна "Чемпионат".
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