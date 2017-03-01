Александр Григорян: качество игры хромает у обеих команд, были предпосылки к другому резльтату

Главный тренер "Анжи" Александр Григорян после поражения от "Уфы" в 1/4 финала Кубка России (0:1) отметил проблемы обеих команд.



- Поздравляю уфимскую команду с победой, игра была равна по содержанию, везет сильнейшему, но были предпосылки к другому результату. Во втором тайме за счет замен в центре стали нас немного переигрывать. Поэтому "Уфа", наверное, была ближе к победе.



- Довольны сегодняшней игрой?



- Я не могу до той степени иллюзорно воспринимать футбол, чтобы быть довольным сегодняшней игрой. Сегодняшней игрой никто не может быть доволен. Совершенно очевидно, что качество игры хромает у обеих команд.



- Как поле готово было, сегодня вас устроило?



- Что значит было готово, в каком-то другом состоянии? Это же искусственное поле. Оно не бывает в другом состоянии и не может быть, оно же с подогревом, что вы имеете в виду? Условия проведения матча мне понравились, - цитирует Григоряна корреспондент Rusfootball.info Иван Уральский.