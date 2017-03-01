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Лента новостей:
20:35
Александр Григорян: качество игры хромает у обеих команд, были предпосылки к другому резльтату
Александр Григорян: качество игры хромает у обеих команд, были предпосылки к другому резльтату
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Андрей Будогосский: провал судей на тестах по знанию правил – это неприятная неожиданность (1)
Александр Григорян: качество игры хромает у обеих команд, были предпосылки к другому резльтату
Главный тренер "Анжи" Александр Григорян после поражения от "Уфы" в 1/4 финала Кубка России (0:1) отметил проблемы обеих команд.
- Поздравляю уфимскую команду с победой, игра была равна по содержанию, везет сильнейшему, но были предпосылки к другому результату. Во втором тайме за счет замен в центре стали нас немного переигрывать. Поэтому "Уфа", наверное, была ближе к победе.
- Довольны сегодняшней игрой?
- Я не могу до той степени иллюзорно воспринимать футбол, чтобы быть довольным сегодняшней игрой. Сегодняшней игрой никто не может быть доволен. Совершенно очевидно, что качество игры хромает у обеих команд.
- Как поле готово было, сегодня вас устроило?
- Что значит было готово, в каком-то другом состоянии? Это же искусственное поле. Оно не бывает в другом состоянии и не может быть, оно же с подогревом, что вы имеете в виду? Условия проведения матча мне понравились, - цитирует Григоряна корреспондент Rusfootball.info Иван Уральский.
- Поздравляю уфимскую команду с победой, игра была равна по содержанию, везет сильнейшему, но были предпосылки к другому результату. Во втором тайме за счет замен в центре стали нас немного переигрывать. Поэтому "Уфа", наверное, была ближе к победе.
- Довольны сегодняшней игрой?
- Я не могу до той степени иллюзорно воспринимать футбол, чтобы быть довольным сегодняшней игрой. Сегодняшней игрой никто не может быть доволен. Совершенно очевидно, что качество игры хромает у обеих команд.
- Как поле готово было, сегодня вас устроило?
- Что значит было готово, в каком-то другом состоянии? Это же искусственное поле. Оно не бывает в другом состоянии и не может быть, оно же с подогревом, что вы имеете в виду? Условия проведения матча мне понравились, - цитирует Григоряна корреспондент Rusfootball.info Иван Уральский.
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